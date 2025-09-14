flag
20 francos 1926 B "Vreneli" (Suiza, Confederación)

Anverso 20 francos 1926 B "Vreneli" - valor de la moneda de oro - Suiza, ConfederaciónReverso 20 francos 1926 B "Vreneli" - valor de la moneda de oro - Suiza, Confederación

Foto hecha por: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,900)
  • Peso6,45 g
  • Oro puro (0,1866 oz) 5,805 g
  • Diámetro21 mm
  • CantoCalado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC50,000

Descripción

  • PaísSuiza
  • PeríodoConfederación
  • Valor nominal20 francos
  • Año1926
  • Casa de monedaBerna
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas (238)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda suiza de 20 francos de 1926 "Vreneli" con marca de ceca B. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de la Confederación. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 3594 vendido en la subasta SINCONA AG por CHF 35462. La subasta tuvo lugar el 26 de octubre de 2022.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Suiza 20 francos 1926 B "Vreneli" en subasta Katz - 31 de agosto de 2025
VendedorKatz
Fecha31 de agosto de 2025
ConservaciónMS67 NGC
Precio
1708 $
Precio en la divisa de la subasta 1462 EUR
Suiza 20 francos 1926 B "Vreneli" en subasta Numismatic Fine Art GmbH - 14 de junio de 2025
VendedorNumismatic Fine Art GmbH
Fecha14 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
955 $
Precio en la divisa de la subasta 775 CHF
Suiza 20 francos 1926 B "Vreneli" en subasta Montenegro - 13 de junio de 2025
VendedorMontenegro
Fecha13 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Suiza 20 francos 1926 B "Vreneli" en subasta Rapp - 21 de mayo de 2025
VendedorRapp
Fecha21 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1926 B "Vreneli" en subasta Münzenonline - 16 de mayo de 2025
VendedorMünzenonline
Fecha16 de mayo de 2025
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1926 B "Vreneli" en subasta Sima Srl - 16 de mayo de 2025
VendedorSima Srl
Fecha16 de mayo de 2025
ConservaciónMS65 NGC
Precio
Suiza 20 francos 1926 B "Vreneli" en subasta Katz - 15 de mayo de 2025
VendedorKatz
Fecha15 de mayo de 2025
ConservaciónMS67 NGC
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1926 B "Vreneli" en subasta Nomisma - 12 de abril de 2025
VendedorNomisma
Fecha12 de abril de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1926 B "Vreneli" en subasta Palombo - 11 de abril de 2025
VendedorPalombo
Fecha11 de abril de 2025
ConservaciónMS67 PCGS
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1926 B "Vreneli" en subasta Jerzykowski - 6 de abril de 2025
VendedorJerzykowski
Fecha6 de abril de 2025
ConservaciónMS66 NGC
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1926 B "Vreneli" en subasta Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - 6 de abril de 2025
VendedorMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Fecha6 de abril de 2025
ConservaciónMS67 NGC
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1926 B "Vreneli" en subasta Erwin Dietrich - 30 de marzo de 2025
VendedorErwin Dietrich
Fecha30 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1926 B "Vreneli" en subasta Erwin Dietrich - 30 de marzo de 2025
VendedorErwin Dietrich
Fecha30 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1926 B "Vreneli" en subasta Aurora Numismatica - 18 de marzo de 2025
VendedorAurora Numismatica
Fecha18 de marzo de 2025
ConservaciónMS67 NGC
Precio
Suiza 20 francos 1926 B "Vreneli" en subasta Künker - 7 de marzo de 2025
VendedorKünker
Fecha7 de marzo de 2025
ConservaciónAU
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1926 B "Vreneli" en subasta WAG - 16 de febrero de 2025
VendedorWAG
Fecha16 de febrero de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1926 B "Vreneli" en subasta HIRSCH - 13 de febrero de 2025
VendedorHIRSCH
Fecha13 de febrero de 2025
ConservaciónAU
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1926 B "Vreneli" en subasta CNG - 18 de diciembre de 2024
VendedorCNG
Fecha18 de diciembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1926 B "Vreneli" en subasta Via - 9 de diciembre de 2024
VendedorVia
Fecha9 de diciembre de 2024
ConservaciónMS67 PCGS
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1926 B "Vreneli" en subasta Jerzykowski - 8 de diciembre de 2024
VendedorJerzykowski
Fecha8 de diciembre de 2024
ConservaciónMS66 NGC
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1926 B "Vreneli" en subasta Rapp - 6 de diciembre de 2024
VendedorRapp
Fecha6 de diciembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Suiza 20 francos 1926 B "Vreneli" en subasta WAG - 14 de septiembre de 2025
VendedorWAG
Fecha14 de septiembre de 2025
ConservaciónMS66 PCGS
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de la Confederación de 20 francos del 1926. B. "Vreneli"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 20 francos del 1926. B. "Vreneli" es de 1000 USD. La moneda contiene 5,805 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 685,64 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 francos del 1926. "Vreneli" con letras B?

La información sobre el precio actual de la moneda suiza de 20 francos del 1926 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 20 francos del 1926. B. "Vreneli"?

Para vender 20 francos del 1926, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

