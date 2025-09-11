flag
20 francos 1897 B "Vreneli" (Suiza, Confederación)

Anverso 20 francos 1897 B "Vreneli" - valor de la moneda de oro - Suiza, ConfederaciónReverso 20 francos 1897 B "Vreneli" - valor de la moneda de oro - Suiza, Confederación

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,900)
  • Peso6,45 g
  • Oro puro (0,1866 oz) 5,805 g
  • Diámetro21 mm
  • CantoCalado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC400,000

Descripción

  • PaísSuiza
  • PeríodoConfederación
  • Valor nominal20 francos
  • Año1897
  • Casa de monedaBerna
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda suiza de 20 francos de 1897 "Vreneli" con marca de ceca B. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de la Confederación. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 833 vendido en la subasta Chaponnière & Firmenich SA por CHF 150000. La subasta tuvo lugar el 23 de octubre de 2016.

Suiza 20 francos 1897 B "Vreneli" en subasta Leu - 8 de septiembre de 2025
VendedorLeu
Fecha8 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
551 $
Precio en la divisa de la subasta 440 CHF
Suiza 20 francos 1897 B "Vreneli" en subasta Leu - 10 de julio de 2025
VendedorLeu
Fecha10 de julio de 2025
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1897 B "Vreneli" en subasta Leu - 10 de julio de 2025
VendedorLeu
Fecha10 de julio de 2025
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1897 B "Vreneli" en subasta Leu - 10 de julio de 2025
VendedorLeu
Fecha10 de julio de 2025
ConservaciónXF
Precio
530 $
Precio en la divisa de la subasta 420 CHF
Suiza 20 francos 1897 B "Vreneli" en subasta Leu - 10 de julio de 2025
VendedorLeu
Fecha10 de julio de 2025
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1897 B "Vreneli" en subasta Leu - 10 de julio de 2025
VendedorLeu
Fecha10 de julio de 2025
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1897 B "Vreneli" en subasta Leu - 10 de julio de 2025
VendedorLeu
Fecha10 de julio de 2025
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1897 B "Vreneli" en subasta Leu - 10 de julio de 2025
VendedorLeu
Fecha10 de julio de 2025
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1897 B "Vreneli" en subasta Leu - 10 de julio de 2025
VendedorLeu
Fecha10 de julio de 2025
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1897 B "Vreneli" en subasta Leu - 10 de julio de 2025
VendedorLeu
Fecha10 de julio de 2025
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1897 B "Vreneli" en subasta Montenegro - 13 de junio de 2025
VendedorMontenegro
Fecha13 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Suiza 20 francos 1897 B "Vreneli" en subasta Coin Cabinet - 25 de marzo de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de marzo de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Suiza 20 francos 1897 B "Vreneli" en subasta HIRSCH - 13 de febrero de 2025
VendedorHIRSCH
Fecha13 de febrero de 2025
ConservaciónAU
Precio
Suiza 20 francos 1897 B "Vreneli" en subasta Coin Cabinet - 21 de enero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha21 de enero de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Suiza 20 francos 1897 B "Vreneli" en subasta Coin Cabinet - 21 de enero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha21 de enero de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Suiza 20 francos 1897 B "Vreneli" en subasta Leu - 10 de diciembre de 2024
VendedorLeu
Fecha10 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1897 B "Vreneli" en subasta Casa d'Aste - BOI - Banco dell'Oro d'Ivrea - 21 de julio de 2024
VendedorCasa d'Aste - BOI - Banco dell'Oro d'Ivrea
Fecha21 de julio de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Suiza 20 francos 1897 B "Vreneli" en subasta Casa d'Aste - BOI - Banco dell'Oro d'Ivrea - 1 de mayo de 2024
VendedorCasa d'Aste - BOI - Banco dell'Oro d'Ivrea
Fecha1 de mayo de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Suiza 20 francos 1897 B "Vreneli" en subasta Leu - 26 de febrero de 2024
VendedorLeu
Fecha26 de febrero de 2024
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1897 B "Vreneli" en subasta Numismatica Italia - 16 de febrero de 2024
VendedorNumismatica Italia
Fecha16 de febrero de 2024
ConservaciónAU
Precio
Suiza 20 francos 1897 B "Vreneli" en subasta Leu - 14 de diciembre de 2023
VendedorLeu
Fecha14 de diciembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode de la Confederación de 20 francos del 1897. B. "Vreneli"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 20 francos del 1897. B. "Vreneli" es de 550 USD. La moneda contiene 5,805 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 685,64 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 francos del 1897. "Vreneli" con letras B?

La información sobre el precio actual de la moneda suiza de 20 francos del 1897 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 20 francos del 1897. B. "Vreneli"?

Para vender 20 francos del 1897, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

