SuizaPeríodo:1850-2022 1850-2022

Monedas de de Suiza 1897

Monedas de oro

Anverso
Reverso
20 francos 1897 B Vreneli
Precio promedio550 $
Ventas
091
Anverso
Reverso
20 francos 1897 B VreneliPequeña cruz punzonada
Precio promedio170000 $
Ventas
05
