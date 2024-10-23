flag
20 francos 1897 B "Vreneli". Pequeña cruz punzonada (Suiza, Confederación)

Variedad: Pequeña cruz punzonada

Anverso 20 francos 1897 B "Vreneli" Pequeña cruz punzonada - valor de la moneda de oro - Suiza, ConfederaciónReverso 20 francos 1897 B "Vreneli" Pequeña cruz punzonada - valor de la moneda de oro - Suiza, Confederación

Foto hecha por: SINCONA AG

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,900)
  • Peso6,45 g
  • Oro puro (0,1866 oz) 5,805 g
  • Diámetro21 mm
  • CantoCalado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC29

Descripción

  • PaísSuiza
  • PeríodoConfederación
  • Valor nominal20 francos
  • Año1897
  • Casa de monedaBerna
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda suiza de 20 francos de 1897 "Vreneli" con marca de ceca B. Pequeña cruz punzonada. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de la Confederación. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 2120 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 200000. La subasta tuvo lugar el 23 de octubre de 2024.

Suiza 20 francos 1897 B "Vreneli" en subasta MDC Monaco - 24 de octubre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha24 de octubre de 2024
ConservaciónSP64 PCGS
Precio
215603 $
Precio en la divisa de la subasta 200000 EUR
Suiza 20 francos 1897 B "Vreneli" en subasta SINCONA - 26 de octubre de 2023
VendedorSINCONA
Fecha26 de octubre de 2023
ConservaciónUNC
Precio
189541 $
Precio en la divisa de la subasta 170000 CHF
Suiza 20 francos 1897 B "Vreneli" en subasta SINCONA - 23 de mayo de 2012
VendedorSINCONA
Fecha23 de mayo de 2012
ConservaciónUNC
Precio
Suiza 20 francos 1897 B "Vreneli" en subasta Leu - 25 de octubre de 1999
VendedorLeu
Fecha25 de octubre de 1999
ConservaciónUNC
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode de la Confederación de 20 francos del 1897. B. "Vreneli"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 20 francos del 1897. B. "Vreneli" es de 170000 USD. La moneda contiene 5,805 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 685,64 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 francos del 1897. "Vreneli" con letras B?

La información sobre el precio actual de la moneda suiza de 20 francos del 1897 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 20 francos del 1897. B. "Vreneli"?

Para vender 20 francos del 1897, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

