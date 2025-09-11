flag
20 francos 1908 B "Vreneli" (Suiza, Confederación)

Anverso 20 francos 1908 B "Vreneli" - valor de la moneda de oro - Suiza, ConfederaciónReverso 20 francos 1908 B "Vreneli" - valor de la moneda de oro - Suiza, Confederación

Foto hecha por: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,900)
  • Peso6,45 g
  • Oro puro (0,1866 oz) 5,805 g
  • Diámetro21 mm
  • CantoCalado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC355,000

Descripción

  • PaísSuiza
  • PeríodoConfederación
  • Valor nominal20 francos
  • Año1908
  • Casa de monedaBerna
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas (49)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda suiza de 20 francos de 1908 "Vreneli" con marca de ceca B. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de la Confederación. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 2890 vendido en la subasta SINCONA AG por CHF 16973. La subasta tuvo lugar el 20 de octubre de 2020.

Suiza 20 francos 1908 B "Vreneli" en subasta COINSNET - 31 de agosto de 2025
Suiza 20 francos 1908 B "Vreneli" en subasta COINSNET - 31 de agosto de 2025
VendedorCOINSNET
Fecha31 de agosto de 2025
ConservaciónUNC
Precio
603 $
Precio en la divisa de la subasta 2200 PLN
Suiza 20 francos 1908 B "Vreneli" en subasta Montenegro - 13 de junio de 2025
Suiza 20 francos 1908 B "Vreneli" en subasta Montenegro - 13 de junio de 2025
VendedorMontenegro
Fecha13 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Suiza 20 francos 1908 B "Vreneli" en subasta COINSNET - 24 de mayo de 2025
Suiza 20 francos 1908 B "Vreneli" en subasta COINSNET - 24 de mayo de 2025
VendedorCOINSNET
Fecha24 de mayo de 2025
ConservaciónUNC
Precio
560 $
Precio en la divisa de la subasta 2100 PLN
Suiza 20 francos 1908 B "Vreneli" en subasta AURORA - 15 de mayo de 2025
VendedorAURORA
Fecha15 de mayo de 2025
ConservaciónMS63 NGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1908 B "Vreneli" en subasta Coin Cabinet - 14 de mayo de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha14 de mayo de 2025
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Suiza 20 francos 1908 B "Vreneli" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 17 de julio de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha17 de julio de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1908 B "Vreneli" en subasta Leu - 26 de febrero de 2024
VendedorLeu
Fecha26 de febrero de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1908 B "Vreneli" en subasta VL Nummus - 9 de diciembre de 2023
VendedorVL Nummus
Fecha9 de diciembre de 2023
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1908 B "Vreneli" en subasta Sima Srl - 20 de octubre de 2023
VendedorSima Srl
Fecha20 de octubre de 2023
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1908 B "Vreneli" en subasta BERLINER MÜNZAUKTION - 23 de septiembre de 2023
VendedorBERLINER MÜNZAUKTION
Fecha23 de septiembre de 2023
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1908 B "Vreneli" en subasta Aureo & Calicó - 6 de julio de 2023
VendedorAureo & Calicó
Fecha6 de julio de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1908 B "Vreneli" en subasta Coinhouse - 25 de junio de 2023
VendedorCoinhouse
Fecha25 de junio de 2023
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1908 B "Vreneli" en subasta Nomisma Aste - 4 de mayo de 2023
VendedorNomisma Aste
Fecha4 de mayo de 2023
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1908 B "Vreneli" en subasta VL Nummus - 22 de abril de 2023
VendedorVL Nummus
Fecha22 de abril de 2023
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1908 B "Vreneli" en subasta Numismatica Luciani - 11 de marzo de 2023
VendedorNumismatica Luciani
Fecha11 de marzo de 2023
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1908 B "Vreneli" en subasta Tennants Auctioneers - 15 de febrero de 2023
VendedorTennants Auctioneers
Fecha15 de febrero de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1908 B "Vreneli" en subasta WAG - 11 de diciembre de 2022
VendedorWAG
Fecha11 de diciembre de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1908 B "Vreneli" en subasta Aureo & Calicó - 16 de noviembre de 2022
VendedorAureo & Calicó
Fecha16 de noviembre de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1908 B "Vreneli" en subasta Roma Numismatics - 18 de agosto de 2022
VendedorRoma Numismatics
Fecha18 de agosto de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1908 B "Vreneli" en subasta Coin Cabinet - 10 de abril de 2022
VendedorCoin Cabinet
Fecha10 de abril de 2022
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1908 B "Vreneli" en subasta Numismatica Ranieri - 20 de marzo de 2022
VendedorNumismatica Ranieri
Fecha20 de marzo de 2022
ConservaciónXF
Precio
¿Dónde comprar?
Suiza 20 francos 1908 B "Vreneli" en subasta Teutoburger - 13 de septiembre de 2025
VendedorTeutoburger
Fecha13 de septiembre de 2025
ConservaciónAU
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de la Confederación de 20 francos del 1908. B. "Vreneli"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 20 francos del 1908. B. "Vreneli" es de 390 USD. La moneda contiene 5,805 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 685,64 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 francos del 1908. "Vreneli" con letras B?

La información sobre el precio actual de la moneda suiza de 20 francos del 1908 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 20 francos del 1908. B. "Vreneli"?

Para vender 20 francos del 1908, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

