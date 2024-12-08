flag
SuizaPeríodo:1850-2022 1850-2022

20 francos 1914 B "Vreneli" (Suiza, Confederación)

Anverso 20 francos 1914 B "Vreneli" - valor de la moneda de oro - Suiza, ConfederaciónReverso 20 francos 1914 B "Vreneli" - valor de la moneda de oro - Suiza, Confederación

Foto hecha por: Katz Auction

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,900)
  • Peso6,45 g
  • Oro puro (0,1866 oz) 5,805 g
  • Diámetro21 mm
  • CantoCalado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC700,000

Descripción

  • PaísSuiza
  • PeríodoConfederación
  • Valor nominal20 francos
  • Año1914
  • Casa de monedaBerna
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas (86)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda suiza de 20 francos de 1914 "Vreneli" con marca de ceca B. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de la Confederación. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 609 vendido en la subasta Chaponnière & Firmenich SA por CHF 800. La subasta tuvo lugar el 8 de diciembre de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Suiza 20 francos 1914 B "Vreneli" en subasta Montenegro - 13 de junio de 2025
Suiza 20 francos 1914 B "Vreneli" en subasta Montenegro - 13 de junio de 2025
VendedorMontenegro
Fecha13 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Suiza 20 francos 1914 B "Vreneli" en subasta Montenegro - 13 de junio de 2025
Suiza 20 francos 1914 B "Vreneli" en subasta Montenegro - 13 de junio de 2025
VendedorMontenegro
Fecha13 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Suiza 20 francos 1914 B "Vreneli" en subasta Coin Cabinet - 27 de mayo de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha27 de mayo de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
597 $
Precio en la divisa de la subasta 440 GBP
Suiza 20 francos 1914 B "Vreneli" en subasta Coin Cabinet - 29 de abril de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de abril de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Suiza 20 francos 1914 B "Vreneli" en subasta Coin Cabinet - 15 de abril de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha15 de abril de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
606 $
Precio en la divisa de la subasta 460 GBP
Suiza 20 francos 1914 B "Vreneli" en subasta Leu - 17 de marzo de 2025
VendedorLeu
Fecha17 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1914 B "Vreneli" en subasta Numisbalt - 9 de marzo de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha9 de marzo de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1914 B "Vreneli" en subasta Coin Cabinet - 29 de enero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de enero de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Suiza 20 francos 1914 B "Vreneli" en subasta Coin Cabinet - 21 de enero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha21 de enero de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1914 B "Vreneli" en subasta Aureo & Calicó - 10 de diciembre de 2024
VendedorAureo & Calicó
Fecha10 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1914 B "Vreneli" en subasta Jerzykowski - 8 de diciembre de 2024
Suiza 20 francos 1914 B "Vreneli" en subasta Jerzykowski - 8 de diciembre de 2024
VendedorJerzykowski
Fecha8 de diciembre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1914 B "Vreneli" en subasta Chaponnière - 8 de diciembre de 2024
VendedorChaponnière
Fecha8 de diciembre de 2024
ConservaciónMS67 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1914 B "Vreneli" en subasta London Coins - 1 de diciembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de diciembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1914 B "Vreneli" en subasta Heritage - 5 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha5 de noviembre de 2024
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1914 B "Vreneli" en subasta Leu - 16 de julio de 2024
VendedorLeu
Fecha16 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1914 B "Vreneli" en subasta Auction World - 14 de julio de 2024
VendedorAuction World
Fecha14 de julio de 2024
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1914 B "Vreneli" en subasta Heritage - 20 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha20 de junio de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1914 B "Vreneli" en subasta Katz - 19 de mayo de 2024
VendedorKatz
Fecha19 de mayo de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1914 B "Vreneli" en subasta Stack's - 1 de marzo de 2024
Suiza 20 francos 1914 B "Vreneli" en subasta Stack's - 1 de marzo de 2024
VendedorStack's
Fecha1 de marzo de 2024
ConservaciónSin grado NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1914 B "Vreneli" en subasta Leu - 26 de febrero de 2024
VendedorLeu
Fecha26 de febrero de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1914 B "Vreneli" en subasta COINSNET - 24 de febrero de 2024
Suiza 20 francos 1914 B "Vreneli" en subasta COINSNET - 24 de febrero de 2024
VendedorCOINSNET
Fecha24 de febrero de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Suiza 20 francos 1914 B "Vreneli" en subasta Teutoburger - 13 de septiembre de 2025
VendedorTeutoburger
Fecha13 de septiembre de 2025
ConservaciónAU
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de la Confederación de 20 francos del 1914. B. "Vreneli"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 20 francos del 1914. B. "Vreneli" es de 560 USD. La moneda contiene 5,805 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 685,64 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 francos del 1914. "Vreneli" con letras B?

La información sobre el precio actual de la moneda suiza de 20 francos del 1914 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 20 francos del 1914. B. "Vreneli"?

Para vender 20 francos del 1914, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de SuizaCatálogo de monedas de la ConfederaciónMonedas de Suiza en 1914Todas monedas suizassuizas de oro monedas suizas monedas con valor nominal 20 francosSubastas numismáticas