flag
SuizaPeríodo:1850-2022 1850-2022

20 francos 1896 B (Suiza, Confederación)

Anverso 20 francos 1896 B - valor de la moneda de oro - Suiza, ConfederaciónReverso 20 francos 1896 B - valor de la moneda de oro - Suiza, Confederación

Foto hecha por: SINCONA AG

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,900)
  • Peso6,4516 g
  • Oro puro (0,1867 oz) 5,8064 g
  • Diámetro21 mm
  • CantoInscripción
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC400,000

Descripción

  • PaísSuiza
  • PeríodoConfederación
  • Valor nominal20 francos
  • Año1896
  • Casa de monedaBerna
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas (402)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda suiza de 20 francos de 1896 con marca de ceca B. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de la Confederación. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 2270 vendido en la subasta SINCONA AG por CHF 20865. La subasta tuvo lugar el 14 de mayo de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Suiza 20 francos 1896 B en subasta Leu - 8 de septiembre de 2025
VendedorLeu
Fecha8 de septiembre de 2025
ConservaciónAU
Precio
688 $
Precio en la divisa de la subasta 550 CHF
Suiza 20 francos 1896 B en subasta Leu - 8 de septiembre de 2025
VendedorLeu
Fecha8 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
601 $
Precio en la divisa de la subasta 480 CHF
Suiza 20 francos 1896 B en subasta MDC Monaco - 31 de agosto de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha31 de agosto de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1896 B en subasta Coin Cabinet - 19 de agosto de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha19 de agosto de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1896 B en subasta Heritage - 7 de agosto de 2025
Suiza 20 francos 1896 B en subasta Heritage - 7 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha7 de agosto de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1896 B en subasta Heritage - 7 de agosto de 2025
Suiza 20 francos 1896 B en subasta Heritage - 7 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha7 de agosto de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1896 B en subasta Montenegro - 13 de junio de 2025
Suiza 20 francos 1896 B en subasta Montenegro - 13 de junio de 2025
VendedorMontenegro
Fecha13 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Suiza 20 francos 1896 B en subasta SINCONA - 28 de mayo de 2025
VendedorSINCONA
Fecha28 de mayo de 2025
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1896 B en subasta SINCONA - 28 de mayo de 2025
VendedorSINCONA
Fecha28 de mayo de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1896 B en subasta SINCONA - 28 de mayo de 2025
VendedorSINCONA
Fecha28 de mayo de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1896 B en subasta Coin Cabinet - 27 de mayo de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha27 de mayo de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1896 B en subasta Nomisma Aste - 25 de mayo de 2025
Suiza 20 francos 1896 B en subasta Nomisma Aste - 25 de mayo de 2025
VendedorNomisma Aste
Fecha25 de mayo de 2025
ConservaciónMS65 NGC
Precio
Suiza 20 francos 1896 B en subasta Stack's - 16 de mayo de 2025
Suiza 20 francos 1896 B en subasta Stack's - 16 de mayo de 2025
VendedorStack's
Fecha16 de mayo de 2025
ConservaciónMS62 ICG
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1896 B en subasta Rhenumis - 15 de mayo de 2025
VendedorRhenumis
Fecha15 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1896 B en subasta Coin Cabinet - 29 de abril de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de abril de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1896 B en subasta Coin Cabinet - 15 de abril de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha15 de abril de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1896 B en subasta Coin Cabinet - 15 de abril de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha15 de abril de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1896 B en subasta Coin Cabinet - 15 de abril de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha15 de abril de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1896 B en subasta Rauch - 29 de marzo de 2025
VendedorRauch
Fecha29 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1896 B en subasta Coin Cabinet - 25 de marzo de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de marzo de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1896 B en subasta Nomisma Aste - 23 de marzo de 2025
Suiza 20 francos 1896 B en subasta Nomisma Aste - 23 de marzo de 2025
VendedorNomisma Aste
Fecha23 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
¿Dónde comprar?
Suiza 20 francos 1896 B en subasta Galleria Auctions Tokyo - 20 de septiembre de 2025
VendedorGalleria Auctions Tokyo
Fecha20 de septiembre de 2025
ConservaciónMS61 PCGS
A la subasta
Suiza 20 francos 1896 B en subasta Wójcicki - 3 de octubre de 2025
Suiza 20 francos 1896 B en subasta Wójcicki - 3 de octubre de 2025
VendedorWójcicki
Fecha3 de octubre de 2025
ConservaciónXF
A la subasta
Suiza 20 francos 1896 B en subasta V. GADOURY - 3 de octubre de 2025
VendedorV. GADOURY
Fecha3 de octubre de 2025
ConservaciónUNC
A la subasta
Suiza 20 francos 1896 B en subasta V. GADOURY - 4 de octubre de 2025
VendedorV. GADOURY
Fecha4 de octubre de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de la Confederación de 20 francos del 1896. B?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 20 francos del 1896. B es de 630 USD. La moneda contiene 5,8064 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 686,01 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 francos del 1896 con letras B?

La información sobre el precio actual de la moneda suiza de 20 francos del 1896 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 20 francos del 1896. B?

Para vender 20 francos del 1896, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de SuizaCatálogo de monedas de la ConfederaciónMonedas de Suiza en 1896Todas monedas suizassuizas de oro monedas suizas monedas con valor nominal 20 francosSubastas numismáticas