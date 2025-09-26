flag
20 francos 1891 B (Suiza, Confederación)

Anverso 20 francos 1891 B - valor de la moneda de oro - Suiza, ConfederaciónReverso 20 francos 1891 B - valor de la moneda de oro - Suiza, Confederación

Foto hecha por: Katz Auction

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,900)
  • Peso6,4516 g
  • Oro puro (0,1867 oz) 5,8064 g
  • Diámetro21 mm
  • CantoInscripción
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC100,000

Descripción

  • PaísSuiza
  • PeríodoConfederación
  • Valor nominal20 francos
  • Año1891
  • Casa de monedaBerna
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda suiza de 20 francos de 1891 con marca de ceca B. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de la Confederación. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 11 vendido en la subasta Lugdunum GmbH por CHF 1050. La subasta tuvo lugar el 18 de diciembre de 2019.

Suiza 20 francos 1891 B en subasta Casa de Subastas de Madrid - 4 de julio de 2025
VendedorCasa de Subastas de Madrid
Fecha4 de julio de 2025
ConservaciónXF
Precio
589 $
Precio en la divisa de la subasta 500 EUR
VendedorMontenegro
Fecha13 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Suiza 20 francos 1891 B en subasta KM NUMIS - 11 de junio de 2025
Suiza 20 francos 1891 B en subasta KM NUMIS - 11 de junio de 2025
VendedorKM NUMIS
Fecha11 de junio de 2025
ConservaciónAU
Precio
Suiza 20 francos 1891 B en subasta London Coins - 1 de junio de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha1 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
673 $
Precio en la divisa de la subasta 500 GBP
Suiza 20 francos 1891 B en subasta Soler y Llach - 16 de mayo de 2025
VendedorSoler y Llach
Fecha16 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1891 B en subasta HIRSCH - 8 de mayo de 2025
VendedorHIRSCH
Fecha8 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
VendedorNomisma Aste
Fecha23 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1891 B en subasta Coin Cabinet - 21 de enero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha21 de enero de 2025
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
VendedorIstra Numizmatika
Fecha10 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1891 B en subasta Heritage - 5 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha5 de noviembre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
VendedorPoznański Dom Aukcyjny
Fecha20 de octubre de 2024
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Suiza 20 francos 1891 B en subasta HIRSCH - 27 de septiembre de 2024
VendedorHIRSCH
Fecha27 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1891 B en subasta Katz - 26 de julio de 2024
VendedorKatz
Fecha26 de julio de 2024
ConservaciónAU
Precio
Suiza 20 francos 1891 B en subasta Leu - 26 de febrero de 2024
VendedorLeu
Fecha26 de febrero de 2024
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1891 B en subasta Numismatica Luciani - 10 de noviembre de 2023
VendedorNumismatica Luciani
Fecha10 de noviembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1891 B en subasta Heritage - 9 de noviembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha9 de noviembre de 2023
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Suiza 20 francos 1891 B en subasta Sima Srl - 20 de octubre de 2023
VendedorSima Srl
Fecha20 de octubre de 2023
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1891 B en subasta Leu - 13 de julio de 2023
VendedorLeu
Fecha13 de julio de 2023
ConservaciónVF
Precio
Suiza 20 francos 1891 B en subasta Heritage - 29 de junio de 2023
VendedorHeritage
Fecha29 de junio de 2023
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Suiza 20 francos 1891 B en subasta Teutoburger - 25 de mayo de 2023
VendedorTeutoburger
Fecha25 de mayo de 2023
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1891 B en subasta Auction World - 16 de abril de 2023
VendedorAuction World
Fecha16 de abril de 2023
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
¿Dónde comprar?
Suiza 20 francos 1891 B en subasta HIRSCH - 26 de septiembre de 2025
VendedorHIRSCH
Fecha26 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de la Confederación de 20 francos del 1891. B?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 20 francos del 1891. B es de 540 USD. La moneda contiene 5,8064 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 686,01 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 francos del 1891 con letras B?

La información sobre el precio actual de la moneda suiza de 20 francos del 1891 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 20 francos del 1891. B?

Para vender 20 francos del 1891, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

