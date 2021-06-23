flag
20 francos 1910 B "Vreneli" (Suiza, Confederación)

Anverso 20 francos 1910 B "Vreneli" - valor de la moneda de oro - Suiza, ConfederaciónReverso 20 francos 1910 B "Vreneli" - valor de la moneda de oro - Suiza, Confederación

Foto hecha por: Numisbalt

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,900)
  • Peso6,45 g
  • Oro puro (0,1866 oz) 5,805 g
  • Diámetro21 mm
  • CantoCalado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC375,000

Descripción

  • PaísSuiza
  • PeríodoConfederación
  • Valor nominal20 francos
  • Año1910
  • Casa de monedaBerna
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda suiza de 20 francos de 1910 "Vreneli" con marca de ceca B. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de la Confederación. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 64708 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 1020. La subasta tuvo lugar el 23 de junio de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Suiza 20 francos 1910 B "Vreneli" en subasta Leu - 8 de septiembre de 2025
VendedorLeu
Fecha8 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
551 $
Precio en la divisa de la subasta 440 CHF
Suiza 20 francos 1910 B "Vreneli" en subasta Leu - 8 de septiembre de 2025
VendedorLeu
Fecha8 de septiembre de 2025
ConservaciónAU
Precio
551 $
Precio en la divisa de la subasta 440 CHF
Suiza 20 francos 1910 B "Vreneli" en subasta COINSNET - 31 de agosto de 2025
Suiza 20 francos 1910 B "Vreneli" en subasta COINSNET - 31 de agosto de 2025
VendedorCOINSNET
Fecha31 de agosto de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1910 B "Vreneli" en subasta Katz - 31 de agosto de 2025
VendedorKatz
Fecha31 de agosto de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1910 B "Vreneli" en subasta Montenegro - 13 de junio de 2025
Suiza 20 francos 1910 B "Vreneli" en subasta Montenegro - 13 de junio de 2025
VendedorMontenegro
Fecha13 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Suiza 20 francos 1910 B "Vreneli" en subasta Heritage - 10 de junio de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de junio de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1910 B "Vreneli" en subasta COINSNET - 24 de mayo de 2025
Suiza 20 francos 1910 B "Vreneli" en subasta COINSNET - 24 de mayo de 2025
VendedorCOINSNET
Fecha24 de mayo de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1910 B "Vreneli" en subasta Jerzykowski - 6 de abril de 2025
Suiza 20 francos 1910 B "Vreneli" en subasta Jerzykowski - 6 de abril de 2025
VendedorJerzykowski
Fecha6 de abril de 2025
ConservaciónMS66 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1910 B "Vreneli" en subasta Aurora Numismatica - 18 de marzo de 2025
VendedorAurora Numismatica
Fecha18 de marzo de 2025
ConservaciónMS67 NGC
Precio
Suiza 20 francos 1910 B "Vreneli" en subasta Numisbalt - 9 de marzo de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha9 de marzo de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1910 B "Vreneli" en subasta Jerzykowski - 8 de diciembre de 2024
Suiza 20 francos 1910 B "Vreneli" en subasta Jerzykowski - 8 de diciembre de 2024
VendedorJerzykowski
Fecha8 de diciembre de 2024
ConservaciónMS67 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1910 B "Vreneli" en subasta Jerzykowski - 15 de septiembre de 2024
Suiza 20 francos 1910 B "Vreneli" en subasta Jerzykowski - 15 de septiembre de 2024
VendedorJerzykowski
Fecha15 de septiembre de 2024
ConservaciónMS66 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1910 B "Vreneli" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 17 de julio de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha17 de julio de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1910 B "Vreneli" en subasta Auction World - 14 de julio de 2024
VendedorAuction World
Fecha14 de julio de 2024
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1910 B "Vreneli" en subasta Stack's - 15 de mayo de 2024
Suiza 20 francos 1910 B "Vreneli" en subasta Stack's - 15 de mayo de 2024
VendedorStack's
Fecha15 de mayo de 2024
ConservaciónMS66 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1910 B "Vreneli" en subasta Leu - 26 de febrero de 2024
VendedorLeu
Fecha26 de febrero de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1910 B "Vreneli" en subasta Sima Srl - 20 de octubre de 2023
VendedorSima Srl
Fecha20 de octubre de 2023
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1910 B "Vreneli" en subasta Aureo & Calicó - 6 de julio de 2023
VendedorAureo & Calicó
Fecha6 de julio de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1910 B "Vreneli" en subasta Coinhouse - 25 de junio de 2023
VendedorCoinhouse
Fecha25 de junio de 2023
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1910 B "Vreneli" en subasta Karamitsos - 18 de junio de 2023
VendedorKaramitsos
Fecha18 de junio de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1910 B "Vreneli" en subasta Heritage - 27 de abril de 2023
VendedorHeritage
Fecha27 de abril de 2023
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de la Confederación de 20 francos del 1910. B. "Vreneli"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 20 francos del 1910. B. "Vreneli" es de 610 USD. La moneda contiene 5,805 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 685,64 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 francos del 1910. "Vreneli" con letras B?

La información sobre el precio actual de la moneda suiza de 20 francos del 1910 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 20 francos del 1910. B. "Vreneli"?

Para vender 20 francos del 1910, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

