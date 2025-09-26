20 francos 1883 (Suiza, Confederación)

flag
Detalles técnicos

  • MetalOro (0,900)
  • Peso6,4516 g
  • Oro puro (0,1867 oz) 5,8064 g
  • Diámetro21 mm
  • CantoRanurado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC250,000

Descripción

  • PaísSuiza
  • PeríodoConfederación
  • Valor nominal20 francos
  • Año1883
  • Casa de monedaBerna
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas (307)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda suiza de 20 francos de 1883 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de la Confederación. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 464 vendido en la subasta Bruun Rasmussen por DKK 80000. La subasta tuvo lugar el 2 de noviembre de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Suiza 20 francos 1883 en subasta Zöttl - 6 de septiembre de 2025
VendedorZöttl
Fecha6 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
563 $
Precio en la divisa de la subasta 480 EUR
Suiza 20 francos 1883 en subasta Heritage - 7 de agosto de 2025
Suiza 20 francos 1883 en subasta Heritage - 7 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha7 de agosto de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
1080 $
Precio en la divisa de la subasta 1080 USD
Suiza 20 francos 1883 en subasta Heritage - 7 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha7 de agosto de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
VendedorHeritage
Fecha7 de agosto de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Suiza 20 francos 1883 en subasta Heritage - 31 de julio de 2025
VendedorHeritage
Fecha31 de julio de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
VendedorHeritage
Fecha31 de julio de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Suiza 20 francos 1883 en subasta Leu - 10 de julio de 2025
VendedorLeu
Fecha10 de julio de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Suiza 20 francos 1883 en subasta Nomisma - 3 de julio de 2025
VendedorNomisma
Fecha3 de julio de 2025
ConservaciónAU
Precio
VendedorNomisma
Fecha3 de julio de 2025
ConservaciónAU
Precio
Suiza 20 francos 1883 en subasta Montenegro - 13 de junio de 2025
VendedorMontenegro
Fecha13 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
VendedorMontenegro
Fecha13 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Suiza 20 francos 1883 en subasta Heritage - 10 de junio de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de junio de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Suiza 20 francos 1883 en subasta Heritage - 10 de junio de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de junio de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Suiza 20 francos 1883 en subasta Zöttl - 31 de mayo de 2025
VendedorZöttl
Fecha31 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1883 en subasta Warin Global Investments - 23 de mayo de 2025
VendedorWarin Global Investments
Fecha23 de mayo de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
VendedorWarin Global Investments
Fecha23 de mayo de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Suiza 20 francos 1883 en subasta Stack's - 16 de mayo de 2025
VendedorStack's
Fecha16 de mayo de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
VendedorStack's
Fecha16 de mayo de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Suiza 20 francos 1883 en subasta HIRSCH - 8 de mayo de 2025
VendedorHIRSCH
Fecha8 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Suiza 20 francos 1883 en subasta Nomisma Aste - 23 de marzo de 2025
VendedorNomisma Aste
Fecha23 de marzo de 2025
ConservaciónAU
Precio
VendedorNomisma Aste
Fecha23 de marzo de 2025
ConservaciónAU
Precio
Suiza 20 francos 1883 en subasta Nomisma Aste - 23 de marzo de 2025
VendedorNomisma Aste
Fecha23 de marzo de 2025
ConservaciónAU
Precio
VendedorNomisma Aste
Fecha23 de marzo de 2025
ConservaciónAU
Precio
Suiza 20 francos 1883 en subasta Nomisma Aste - 23 de marzo de 2025
VendedorNomisma Aste
Fecha23 de marzo de 2025
ConservaciónAU
Precio
VendedorNomisma Aste
Fecha23 de marzo de 2025
ConservaciónAU
Precio
Suiza 20 francos 1883 en subasta Nomisma Aste - 23 de marzo de 2025
VendedorNomisma Aste
Fecha23 de marzo de 2025
ConservaciónAU
Precio
VendedorNomisma Aste
Fecha23 de marzo de 2025
ConservaciónAU
Precio
Suiza 20 francos 1883 en subasta Nomisma Aste - 23 de marzo de 2025
VendedorNomisma Aste
Fecha23 de marzo de 2025
ConservaciónAU
Precio
VendedorNomisma Aste
Fecha23 de marzo de 2025
ConservaciónAU
Precio
Suiza 20 francos 1883 en subasta Nomisma Aste - 23 de marzo de 2025
VendedorNomisma Aste
Fecha23 de marzo de 2025
ConservaciónUNC
Precio
VendedorNomisma Aste
Fecha23 de marzo de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Suiza 20 francos 1883 en subasta Leu - 17 de marzo de 2025
VendedorLeu
Fecha17 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Suiza 20 francos 1883 en subasta Leu - 17 de marzo de 2025
VendedorLeu
Fecha17 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
¿Dónde comprar?
Suiza 20 francos 1883 en subasta HIRSCH - 26 de septiembre de 2025
VendedorHIRSCH
Fecha26 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de la Confederación de 20 francos del 1883?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 20 francos del 1883 es de 550 USD. La moneda contiene 5,8064 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 686,01 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 francos del 1883?

La información sobre el precio actual de la moneda suiza de 20 francos del 1883 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 20 francos del 1883?

Para vender 20 francos del 1883, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
