20 francos 1909 B "Vreneli" (Suiza, Confederación)

Anverso 20 francos 1909 B "Vreneli" - valor de la moneda de oro - Suiza, ConfederaciónReverso 20 francos 1909 B "Vreneli" - valor de la moneda de oro - Suiza, Confederación

Foto hecha por: SINCONA AG

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,900)
  • Peso6,45 g
  • Oro puro (0,1866 oz) 5,805 g
  • Diámetro21 mm
  • CantoCalado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC400,000

Descripción

  • PaísSuiza
  • PeríodoConfederación
  • Valor nominal20 francos
  • Año1909
  • Casa de monedaBerna
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas (61)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda suiza de 20 francos de 1909 "Vreneli" con marca de ceca B. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de la Confederación. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 4835 vendido en la subasta SINCONA AG por CHF 3000. La subasta tuvo lugar el 21 de mayo de 2019.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Suiza 20 francos 1909 B "Vreneli" en subasta Leu - 10 de julio de 2025
VendedorLeu
Fecha10 de julio de 2025
ConservaciónXF
Precio
517 $
Precio en la divisa de la subasta 410 CHF
Suiza 20 francos 1909 B "Vreneli" en subasta Montenegro - 13 de junio de 2025
VendedorMontenegro
Fecha13 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Suiza 20 francos 1909 B "Vreneli" en subasta Coin Cabinet - 4 de marzo de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha4 de marzo de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
572 $
Precio en la divisa de la subasta 450 GBP
Suiza 20 francos 1909 B "Vreneli" en subasta Leu - 10 de diciembre de 2024
VendedorLeu
Fecha10 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Suiza 20 francos 1909 B "Vreneli" en subasta Leland Little - 2 de octubre de 2024
VendedorLeland Little
Fecha2 de octubre de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Suiza 20 francos 1909 B "Vreneli" en subasta Stack's - 15 de mayo de 2024
VendedorStack's
Fecha15 de mayo de 2024
ConservaciónMS66 NGC
Precio
******
Suiza 20 francos 1909 B "Vreneli" en subasta Fellows Auctioneers Ltd - 29 de febrero de 2024
VendedorFellows Auctioneers Ltd
Fecha29 de febrero de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Suiza 20 francos 1909 B "Vreneli" en subasta Leu - 26 de febrero de 2024
VendedorLeu
Fecha26 de febrero de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Suiza 20 francos 1909 B "Vreneli" en subasta Leu - 26 de febrero de 2024
VendedorLeu
Fecha26 de febrero de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Suiza 20 francos 1909 B "Vreneli" en subasta Leu - 14 de diciembre de 2023
VendedorLeu
Fecha14 de diciembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Suiza 20 francos 1909 B "Vreneli" en subasta Katz - 19 de noviembre de 2023
VendedorKatz
Fecha19 de noviembre de 2023
ConservaciónUNC
Precio
******
Suiza 20 francos 1909 B "Vreneli" en subasta Sima Srl - 20 de octubre de 2023
VendedorSima Srl
Fecha20 de octubre de 2023
ConservaciónAU
Precio
******
Suiza 20 francos 1909 B "Vreneli" en subasta HIRSCH - 22 de septiembre de 2023
VendedorHIRSCH
Fecha22 de septiembre de 2023
ConservaciónAU
Precio
******
Suiza 20 francos 1909 B "Vreneli" en subasta Coinhouse - 25 de junio de 2023
VendedorCoinhouse
Fecha25 de junio de 2023
ConservaciónUNC
Precio
******
Suiza 20 francos 1909 B "Vreneli" en subasta Katz - 11 de junio de 2023
VendedorKatz
Fecha11 de junio de 2023
ConservaciónAU
Precio
******
Suiza 20 francos 1909 B "Vreneli" en subasta VL Nummus - 22 de abril de 2023
VendedorVL Nummus
Fecha22 de abril de 2023
ConservaciónAU
Precio
******
Suiza 20 francos 1909 B "Vreneli" en subasta Leu - 14 de marzo de 2023
VendedorLeu
Fecha14 de marzo de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Suiza 20 francos 1909 B "Vreneli" en subasta Artemide Aste - 12 de marzo de 2023
VendedorArtemide Aste
Fecha12 de marzo de 2023
ConservaciónUNC
Precio
******
Suiza 20 francos 1909 B "Vreneli" en subasta Inasta - 8 de marzo de 2023
VendedorInasta
Fecha8 de marzo de 2023
ConservaciónAU
Precio
******
Suiza 20 francos 1909 B "Vreneli" en subasta Rzeszowski DA - 26 de enero de 2023
VendedorRzeszowski DA
Fecha26 de enero de 2023
ConservaciónUNC
Precio
******
Suiza 20 francos 1909 B "Vreneli" en subasta WAG - 11 de diciembre de 2022
VendedorWAG
Fecha11 de diciembre de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de orode de la Confederación de 20 francos del 1909. B. "Vreneli"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 20 francos del 1909. B. "Vreneli" es de 370 USD. La moneda contiene 5,805 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 685,64 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 francos del 1909. "Vreneli" con letras B?

La información sobre el precio actual de la moneda suiza de 20 francos del 1909 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 20 francos del 1909. B. "Vreneli"?

Para vender 20 francos del 1909, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

