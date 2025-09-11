flag
20 francos 1903 B "Vreneli" (Suiza, Confederación)

Anverso 20 francos 1903 B "Vreneli" - valor de la moneda de oro - Suiza, ConfederaciónReverso 20 francos 1903 B "Vreneli" - valor de la moneda de oro - Suiza, Confederación

Foto hecha por: H.D. Rauch

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,900)
  • Peso6,45 g
  • Oro puro (0,1866 oz) 5,805 g
  • Diámetro21 mm
  • CantoCalado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC200,000

Descripción

  • PaísSuiza
  • PeríodoConfederación
  • Valor nominal20 francos
  • Año1903
  • Casa de monedaBerna
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas (35)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda suiza de 20 francos de 1903 "Vreneli" con marca de ceca B. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de la Confederación. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 3557 vendido en la subasta SINCONA AG por CHF 7401. La subasta tuvo lugar el 25 de octubre de 2023.

Suiza 20 francos 1903 B "Vreneli" en subasta Montenegro - 13 de junio de 2025
VendedorMontenegro
Fecha13 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Suiza 20 francos 1903 B "Vreneli" en subasta Leu - 26 de febrero de 2024
VendedorLeu
Fecha26 de febrero de 2024
ConservaciónXF
Precio
329 $
Precio en la divisa de la subasta 290 CHF
Suiza 20 francos 1903 B "Vreneli" en subasta Numisbalt - 11 de febrero de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha11 de febrero de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
345 $
Precio en la divisa de la subasta 320 EUR
Suiza 20 francos 1903 B "Vreneli" en subasta Sima Srl - 20 de octubre de 2023
VendedorSima Srl
Fecha20 de octubre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Suiza 20 francos 1903 B "Vreneli" en subasta Leu - 13 de julio de 2023
VendedorLeu
Fecha13 de julio de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Suiza 20 francos 1903 B "Vreneli" en subasta Coinhouse - 25 de junio de 2023
VendedorCoinhouse
Fecha25 de junio de 2023
ConservaciónUNC
Precio
******
Suiza 20 francos 1903 B "Vreneli" en subasta Numisbalt - 13 de mayo de 2023
VendedorNumisbalt
Fecha13 de mayo de 2023
ConservaciónSin grado
Precio
******
Suiza 20 francos 1903 B "Vreneli" en subasta VL Nummus - 22 de abril de 2023
VendedorVL Nummus
Fecha22 de abril de 2023
ConservaciónAU
Precio
******
Suiza 20 francos 1903 B "Vreneli" en subasta WAG - 11 de diciembre de 2022
VendedorWAG
Fecha11 de diciembre de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Suiza 20 francos 1903 B "Vreneli" en subasta Aureo & Calicó - 15 de septiembre de 2021
VendedorAureo & Calicó
Fecha15 de septiembre de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Suiza 20 francos 1903 B "Vreneli" en subasta Stack's - 25 de junio de 2021
VendedorStack's
Fecha25 de junio de 2021
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Suiza 20 francos 1903 B "Vreneli" en subasta Auctiones - 20 de septiembre de 2020
VendedorAuctiones
Fecha20 de septiembre de 2020
ConservaciónXF
Precio
******
Suiza 20 francos 1903 B "Vreneli" en subasta Varesi - 5 de mayo de 2020
VendedorVaresi
Fecha5 de mayo de 2020
ConservaciónXF
Precio
******
Suiza 20 francos 1903 B "Vreneli" en subasta Tauler & Fau - 18 de febrero de 2020
VendedorTauler & Fau
Fecha18 de febrero de 2020
ConservaciónXF
Precio
******
Suiza 20 francos 1903 B "Vreneli" en subasta VL Nummus - 9 de febrero de 2020
VendedorVL Nummus
Fecha9 de febrero de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Suiza 20 francos 1903 B "Vreneli" en subasta Cayón - 18 de octubre de 2019
VendedorCayón
Fecha18 de octubre de 2019
ConservaciónAU
Precio
******
Suiza 20 francos 1903 B "Vreneli" en subasta Rauch - 12 de septiembre de 2019
VendedorRauch
Fecha12 de septiembre de 2019
ConservaciónXF
Precio
******
Suiza 20 francos 1903 B "Vreneli" en subasta Bereska - 8 de septiembre de 2019
VendedorBereska
Fecha8 de septiembre de 2019
ConservaciónXF
Precio
******
Suiza 20 francos 1903 B "Vreneli" en subasta Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 21 de marzo de 2019
VendedorMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Fecha21 de marzo de 2019
ConservaciónXF
Precio
******
Suiza 20 francos 1903 B "Vreneli" en subasta Heritage - 6 de septiembre de 2018
VendedorHeritage
Fecha6 de septiembre de 2018
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Suiza 20 francos 1903 B "Vreneli" en subasta HERVERA - 12 de julio de 2018
VendedorHERVERA
Fecha12 de julio de 2018
ConservaciónXF
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de orode de la Confederación de 20 francos del 1903. B. "Vreneli"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 20 francos del 1903. B. "Vreneli" es de 310 USD. La moneda contiene 5,805 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 685,64 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 francos del 1903. "Vreneli" con letras B?

La información sobre el precio actual de la moneda suiza de 20 francos del 1903 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 20 francos del 1903. B. "Vreneli"?

Para vender 20 francos del 1903, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

