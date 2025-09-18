20 francos 1893 B (Suiza, Confederación)

flag
Detalles técnicos

  • MetalOro (0,900)
  • Peso6,4516 g
  • Oro puro (0,1867 oz) 5,8064 g
  • Diámetro21 mm
  • CantoInscripción
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC100,000

Descripción

  • PaísSuiza
  • PeríodoConfederación
  • Valor nominal20 francos
  • Año1893
  • Casa de monedaBerna
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda suiza de 20 francos de 1893 con marca de ceca B. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de la Confederación. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 22093 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 800. La subasta tuvo lugar el 5 de noviembre de 2024.

Suiza 20 francos 1893 B en subasta Leu - 8 de septiembre de 2025
VendedorLeu
Fecha8 de septiembre de 2025
ConservaciónAU
Precio
751 $
Precio en la divisa de la subasta 600 CHF
Suiza 20 francos 1893 B en subasta London Coins - 7 de septiembre de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha7 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
675 $
Precio en la divisa de la subasta 500 GBP
Suiza 20 francos 1893 B en subasta Heritage - 31 de julio de 2025
VendedorHeritage
Fecha31 de julio de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Suiza 20 francos 1893 B en subasta Montenegro - 13 de junio de 2025
VendedorMontenegro
Fecha13 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Suiza 20 francos 1893 B en subasta Coin Cabinet - 29 de enero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de enero de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Suiza 20 francos 1893 B en subasta Coin Cabinet - 21 de enero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha21 de enero de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Suiza 20 francos 1893 B en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1893 B en subasta Numismatica Ranieri - 13 de noviembre de 2024
VendedorNumismatica Ranieri
Fecha13 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1893 B en subasta Heritage Eur - 11 de noviembre de 2024
VendedorHeritage Eur
Fecha11 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1893 B en subasta Istra Numizmatika - 10 de noviembre de 2024
VendedorIstra Numizmatika
Fecha10 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1893 B en subasta Heritage - 5 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha5 de noviembre de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Suiza 20 francos 1893 B en subasta Leland Little - 2 de octubre de 2024
VendedorLeland Little
Fecha2 de octubre de 2024
ConservaciónF
Precio
Suiza 20 francos 1893 B en subasta HIRSCH - 27 de septiembre de 2024
VendedorHIRSCH
Fecha27 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1893 B en subasta Heritage - 15 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de agosto de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Suiza 20 francos 1893 B en subasta Rhenumis - 11 de julio de 2024
VendedorRhenumis
Fecha11 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1893 B en subasta Inasta - 17 de junio de 2024
VendedorInasta
Fecha17 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
Suiza 20 francos 1893 B en subasta Künker - 24 de mayo de 2024
VendedorKünker
Fecha24 de mayo de 2024
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1893 B en subasta Tauler & Fau - 12 de marzo de 2024
VendedorTauler & Fau
Fecha12 de marzo de 2024
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1893 B en subasta Leu - 26 de febrero de 2024
VendedorLeu
Fecha26 de febrero de 2024
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1893 B en subasta Nomisma Aste - 12 de noviembre de 2023
VendedorNomisma Aste
Fecha12 de noviembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1893 B en subasta Numismatica Luciani - 10 de noviembre de 2023
VendedorNumismatica Luciani
Fecha10 de noviembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
¿Dónde comprar?
Suiza 20 francos 1893 B en subasta Aureo & Calicó - 18 de septiembre de 2025
VendedorAureo & Calicó
Fecha18 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de la Confederación de 20 francos del 1893. B?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 20 francos del 1893. B es de 550 USD. La moneda contiene 5,8064 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 686,01 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 francos del 1893 con letras B?

La información sobre el precio actual de la moneda suiza de 20 francos del 1893 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 20 francos del 1893. B?

Para vender 20 francos del 1893, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

