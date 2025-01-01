flag
Monedas de de Suiza 1893

Monedas de oro

Anverso
Reverso
20 francos 1893 B
Precio promedio550 $
Ventas
1121
Anverso
Reverso
20 francos 1893 BPequeña cruz punzonada
Precio promedio64000 $
Ventas
06
