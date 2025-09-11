20 francos 1893 B. Pequeña cruz punzonada (Suiza, Confederación)
Variedad: Pequeña cruz punzonada
Foto hecha por: SINCONA AG
Detalles técnicos
- MetalOro (0,900)
- Peso6,4516 g
- Oro puro (0,1867 oz) 5,8064 g
- Diámetro21 mm
- CantoInscripción
- AlineaciónMoneda (↑↓)
- Tirada UNC25
Descripción
- PaísSuiza
- PeríodoConfederación
- Valor nominal20 francos
- Año1893
- Casa de monedaBerna
- PropósitoCirculación
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda suiza de 20 francos de 1893 con marca de ceca B. Pequeña cruz punzonada. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de la Confederación. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 4853 vendido en la subasta SINCONA AG por CHF 70000. La subasta tuvo lugar el 17 de mayo de 2017.
¿Cuánto vale la moneda de orode de la Confederación de 20 francos del 1893. B?
Según los últimos datos, a fecha de 11 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 20 francos del 1893. B es de 64000 USD para las monedas de acuñación regular y de 68000 USD para las monedas PROOF. La moneda contiene 5,8064 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 686,01 USD.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 francos del 1893 con letras B?
La información sobre el precio actual de la moneda suiza de 20 francos del 1893 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de 20 francos del 1893. B?
Para vender 20 francos del 1893, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.