20 francos 1893 B. Pequeña cruz punzonada (Suiza, Confederación)

¿Cuánto vale la moneda de orode de la Confederación de 20 francos del 1893. B? Según los últimos datos, a fecha de 11 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 20 francos del 1893. B es de 64000 USD para las monedas de acuñación regular y de 68000 USD para las monedas PROOF. La moneda contiene 5,8064 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 686,01 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 francos del 1893 con letras B? La información sobre el precio actual de la moneda suiza de 20 francos del 1893 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.