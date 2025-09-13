flag
20 francos 1886 (Suiza, Confederación)

Anverso 20 francos 1886 - valor de la moneda de oro - Suiza, ConfederaciónReverso 20 francos 1886 - valor de la moneda de oro - Suiza, Confederación

Foto hecha por: Katz Auction

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,900)
  • Peso6,4516 g
  • Oro puro (0,1867 oz) 5,8064 g
  • Diámetro21 mm
  • CantoInscripción
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC250,000

Descripción

  • PaísSuiza
  • PeríodoConfederación
  • Valor nominal20 francos
  • Año1886
  • Casa de monedaBerna
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas (215)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda suiza de 20 francos de 1886 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de la Confederación. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 126 vendido en la subasta Auktionen Frühwald por EUR 3500. La subasta tuvo lugar el 5 de noviembre de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Suiza 20 francos 1886 en subasta Nomisma - 6 de septiembre de 2025
Suiza 20 francos 1886 en subasta Nomisma - 6 de septiembre de 2025
VendedorNomisma
Fecha6 de septiembre de 2025
ConservaciónAU
Precio
Suiza 20 francos 1886 en subasta Heritage - 21 de agosto de 2025
Suiza 20 francos 1886 en subasta Heritage - 21 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha21 de agosto de 2025
ConservaciónMS61 NGC
Precio
750 $
Precio en la divisa de la subasta 750 USD
Suiza 20 francos 1886 en subasta Montenegro - 13 de junio de 2025
Suiza 20 francos 1886 en subasta Montenegro - 13 de junio de 2025
VendedorMontenegro
Fecha13 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Suiza 20 francos 1886 en subasta Heritage - 10 de junio de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de junio de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
700 $
Precio en la divisa de la subasta 700 USD
Suiza 20 francos 1886 en subasta Auction World - 20 de abril de 2025
VendedorAuction World
Fecha20 de abril de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
660 $
Precio en la divisa de la subasta 94000 JPY
Suiza 20 francos 1886 en subasta Inasta - 17 de abril de 2025
Suiza 20 francos 1886 en subasta Inasta - 17 de abril de 2025
VendedorInasta
Fecha17 de abril de 2025
ConservaciónXF
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1886 en subasta Katz - 13 de abril de 2025
VendedorKatz
Fecha13 de abril de 2025
ConservaciónAU
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1886 en subasta Nomisma Aste - 23 de marzo de 2025
Suiza 20 francos 1886 en subasta Nomisma Aste - 23 de marzo de 2025
VendedorNomisma Aste
Fecha23 de marzo de 2025
ConservaciónAU
Precio
Suiza 20 francos 1886 en subasta Leu - 17 de marzo de 2025
VendedorLeu
Fecha17 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1886 en subasta Coin Cabinet - 4 de marzo de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha4 de marzo de 2025
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1886 en subasta Istra Numizmatika - 16 de febrero de 2025
Suiza 20 francos 1886 en subasta Istra Numizmatika - 16 de febrero de 2025
VendedorIstra Numizmatika
Fecha16 de febrero de 2025
ConservaciónAU
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1886 en subasta Cayón - 6 de febrero de 2025
VendedorCayón
Fecha6 de febrero de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1886 en subasta Coin Cabinet - 21 de enero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha21 de enero de 2025
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1886 en subasta Coin Cabinet - 21 de enero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha21 de enero de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1886 en subasta CoinsNB - 18 de enero de 2025
VendedorCoinsNB
Fecha18 de enero de 2025
ConservaciónAU
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1886 en subasta Rhenumis - 14 de enero de 2025
VendedorRhenumis
Fecha14 de enero de 2025
ConservaciónVF
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1886 en subasta Teutoburger - 13 de diciembre de 2024
VendedorTeutoburger
Fecha13 de diciembre de 2024
ConservaciónAU
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1886 en subasta Numismatica Ranieri - 13 de noviembre de 2024
VendedorNumismatica Ranieri
Fecha13 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1886 en subasta Istra Numizmatika - 10 de noviembre de 2024
Suiza 20 francos 1886 en subasta Istra Numizmatika - 10 de noviembre de 2024
VendedorIstra Numizmatika
Fecha10 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1886 en subasta Istra Numizmatika - 10 de noviembre de 2024
Suiza 20 francos 1886 en subasta Istra Numizmatika - 10 de noviembre de 2024
VendedorIstra Numizmatika
Fecha10 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1886 en subasta Skanfil Auksjoner AS - 7 de noviembre de 2024
VendedorSkanfil Auksjoner AS
Fecha7 de noviembre de 2024
ConservaciónAU
Precio
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Suiza 20 francos 1886 en subasta Teutoburger - 13 de septiembre de 2025
VendedorTeutoburger
Fecha13 de septiembre de 2025
ConservaciónAU
A la subasta
Suiza 20 francos 1886 en subasta V. GADOURY - 4 de octubre de 2025
VendedorV. GADOURY
Fecha4 de octubre de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de la Confederación de 20 francos del 1886?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 20 francos del 1886 es de 490 USD. La moneda contiene 5,8064 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 686,01 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 francos del 1886?

La información sobre el precio actual de la moneda suiza de 20 francos del 1886 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 20 francos del 1886?

Para vender 20 francos del 1886, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
