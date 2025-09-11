flag
20 francos 1890 B (Suiza, Confederación)

Anverso 20 francos 1890 B - valor de la moneda de oro - Suiza, ConfederaciónReverso 20 francos 1890 B - valor de la moneda de oro - Suiza, Confederación

Foto hecha por: WAG online Auktionen oHG

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,900)
  • Peso6,4516 g
  • Oro puro (0,1867 oz) 5,8064 g
  • Diámetro21 mm
  • CantoInscripción
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC125,000

Descripción

  • PaísSuiza
  • PeríodoConfederación
  • Valor nominal20 francos
  • Año1890
  • Casa de monedaBerna
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas (104)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda suiza de 20 francos de 1890 con marca de ceca B. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de la Confederación. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 231 vendido en la subasta Hess Divo por CHF 1100. La subasta tuvo lugar el 22 de octubre de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Suiza 20 francos 1890 B en subasta Heritage - 31 de julio de 2025
Suiza 20 francos 1890 B en subasta Heritage - 31 de julio de 2025
VendedorHeritage
Fecha31 de julio de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
750 $
Precio en la divisa de la subasta 750 USD
Suiza 20 francos 1890 B en subasta Montenegro - 13 de junio de 2025
Suiza 20 francos 1890 B en subasta Montenegro - 13 de junio de 2025
VendedorMontenegro
Fecha13 de junio de 2025
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1890 B en subasta Teutoburger - 6 de junio de 2025
VendedorTeutoburger
Fecha6 de junio de 2025
ConservaciónXF
Precio
630 $
Precio en la divisa de la subasta 550 EUR
Suiza 20 francos 1890 B en subasta Nomisma Aste - 23 de marzo de 2025
Suiza 20 francos 1890 B en subasta Nomisma Aste - 23 de marzo de 2025
VendedorNomisma Aste
Fecha23 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1890 B en subasta Istra Numizmatika - 10 de noviembre de 2024
Suiza 20 francos 1890 B en subasta Istra Numizmatika - 10 de noviembre de 2024
VendedorIstra Numizmatika
Fecha10 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1890 B en subasta Heritage - 5 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha5 de noviembre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1890 B en subasta Erwin Dietrich - 7 de julio de 2024
VendedorErwin Dietrich
Fecha7 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1890 B en subasta Numisbalt - 12 de mayo de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha12 de mayo de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1890 B en subasta Leu - 26 de febrero de 2024
VendedorLeu
Fecha26 de febrero de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1890 B en subasta VL Nummus - 9 de diciembre de 2023
VendedorVL Nummus
Fecha9 de diciembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1890 B en subasta Warin Global Investments - 6 de diciembre de 2023
Suiza 20 francos 1890 B en subasta Warin Global Investments - 6 de diciembre de 2023
VendedorWarin Global Investments
Fecha6 de diciembre de 2023
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1890 B en subasta Heritage - 30 de noviembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha30 de noviembre de 2023
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1890 B en subasta Numismatica Luciani - 10 de noviembre de 2023
VendedorNumismatica Luciani
Fecha10 de noviembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1890 B en subasta SINCONA - 26 de octubre de 2023
VendedorSINCONA
Fecha26 de octubre de 2023
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1890 B en subasta Sima Srl - 20 de octubre de 2023
VendedorSima Srl
Fecha20 de octubre de 2023
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1890 B en subasta Leu - 13 de julio de 2023
VendedorLeu
Fecha13 de julio de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1890 B en subasta Heritage - 29 de junio de 2023
VendedorHeritage
Fecha29 de junio de 2023
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1890 B en subasta Coinhouse - 25 de junio de 2023
VendedorCoinhouse
Fecha25 de junio de 2023
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1890 B en subasta WAG - 4 de junio de 2023
VendedorWAG
Fecha4 de junio de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1890 B en subasta Teutoburger - 25 de mayo de 2023
VendedorTeutoburger
Fecha25 de mayo de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1890 B en subasta Numismatica Luciani - 11 de marzo de 2023
VendedorNumismatica Luciani
Fecha11 de marzo de 2023
ConservaciónXF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de orode de la Confederación de 20 francos del 1890. B?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 20 francos del 1890. B es de 440 USD. La moneda contiene 5,8064 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 686,01 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 francos del 1890 con letras B?

La información sobre el precio actual de la moneda suiza de 20 francos del 1890 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 20 francos del 1890. B?

Para vender 20 francos del 1890, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
