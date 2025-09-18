flag
20 francos 1930 B "Vreneli" (Suiza, Confederación)

Anverso 20 francos 1930 B "Vreneli" - valor de la moneda de oro - Suiza, ConfederaciónReverso 20 francos 1930 B "Vreneli" - valor de la moneda de oro - Suiza, Confederación

Foto hecha por: Tauler&Fau Subastas

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,900)
  • Peso6,45 g
  • Oro puro (0,1866 oz) 5,805 g
  • Diámetro21 mm
  • CantoCalado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC3,371,764

Descripción

  • PaísSuiza
  • PeríodoConfederación
  • Valor nominal20 francos
  • Año1930
  • Casa de monedaBerna
  • PropósitoCirculación
Descubra el valor actual de la moneda suiza de 20 francos de 1930 "Vreneli" con marca de ceca B. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de la Confederación. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 5637 vendido en la subasta SINCONA AG por CHF 5500. La subasta tuvo lugar el 21 de octubre de 2020.

Suiza 20 francos 1930 B "Vreneli" en subasta Leu - 8 de septiembre de 2025
VendedorLeu
Fecha8 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
551 $
Precio en la divisa de la subasta 440 CHF
Suiza 20 francos 1930 B "Vreneli" en subasta Leu - 8 de septiembre de 2025
VendedorLeu
Fecha8 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
551 $
Precio en la divisa de la subasta 440 CHF
Suiza 20 francos 1930 B "Vreneli" en subasta Leu - 8 de septiembre de 2025
VendedorLeu
Fecha8 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1930 B "Vreneli" en subasta Wójcicki - 3 de agosto de 2025
Suiza 20 francos 1930 B "Vreneli" en subasta Wójcicki - 3 de agosto de 2025
VendedorWójcicki
Fecha3 de agosto de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1930 B "Vreneli" en subasta Auction World - 20 de julio de 2025
VendedorAuction World
Fecha20 de julio de 2025
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1930 B "Vreneli" en subasta Leu - 10 de julio de 2025
VendedorLeu
Fecha10 de julio de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1930 B "Vreneli" en subasta Leu - 10 de julio de 2025
VendedorLeu
Fecha10 de julio de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1930 B "Vreneli" en subasta Montenegro - 13 de junio de 2025
Suiza 20 francos 1930 B "Vreneli" en subasta Montenegro - 13 de junio de 2025
VendedorMontenegro
Fecha13 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Suiza 20 francos 1930 B "Vreneli" en subasta Heritage - 10 de junio de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de junio de 2025
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1930 B "Vreneli" en subasta Numisbalt - 8 de junio de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha8 de junio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1930 B "Vreneli" en subasta Skanfil Auksjoner AS - 25 de abril de 2025
VendedorSkanfil Auksjoner AS
Fecha25 de abril de 2025
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1930 B "Vreneli" en subasta Coin Cabinet - 15 de abril de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha15 de abril de 2025
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1930 B "Vreneli" en subasta Coin Cabinet - 25 de marzo de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de marzo de 2025
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1930 B "Vreneli" en subasta Nomisma Aste - 23 de marzo de 2025
Suiza 20 francos 1930 B "Vreneli" en subasta Nomisma Aste - 23 de marzo de 2025
VendedorNomisma Aste
Fecha23 de marzo de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Suiza 20 francos 1930 B "Vreneli" en subasta Nomisma Aste - 23 de marzo de 2025
Suiza 20 francos 1930 B "Vreneli" en subasta Nomisma Aste - 23 de marzo de 2025
VendedorNomisma Aste
Fecha23 de marzo de 2025
ConservaciónAU
Precio
Suiza 20 francos 1930 B "Vreneli" en subasta Leu - 17 de marzo de 2025
VendedorLeu
Fecha17 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1930 B "Vreneli" en subasta Leu - 17 de marzo de 2025
VendedorLeu
Fecha17 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1930 B "Vreneli" en subasta Leu - 17 de marzo de 2025
VendedorLeu
Fecha17 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1930 B "Vreneli" en subasta AB Philea & Myntkompaniet - 8 de marzo de 2025
VendedorAB Philea & Myntkompaniet
Fecha8 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1930 B "Vreneli" en subasta Coin Cabinet - 29 de enero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de enero de 2025
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Suiza 20 francos 1930 B "Vreneli" en subasta Coin Cabinet - 21 de enero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha21 de enero de 2025
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Suiza 20 francos 1930 B "Vreneli" en subasta Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 de septiembre de 2025
VendedorMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Fecha18 de septiembre de 2025
ConservaciónAU
A la subasta
Suiza 20 francos 1930 B "Vreneli" en subasta HIRSCH - 26 de septiembre de 2025
VendedorHIRSCH
Fecha26 de septiembre de 2025
ConservaciónAU
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de la Confederación de 20 francos del 1930. B. "Vreneli"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 20 francos del 1930. B. "Vreneli" es de 540 USD. La moneda contiene 5,805 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 685,64 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 francos del 1930. "Vreneli" con letras B?

La información sobre el precio actual de la moneda suiza de 20 francos del 1930 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 20 francos del 1930. B. "Vreneli"?

Para vender 20 francos del 1930, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

