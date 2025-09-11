flag
20 francos 1904 B "Vreneli" (Suiza, Confederación)

Anverso 20 francos 1904 B "Vreneli" - valor de la moneda de oro - Suiza, ConfederaciónReverso 20 francos 1904 B "Vreneli" - valor de la moneda de oro - Suiza, Confederación

Foto hecha por: Münzenhandlung Erwin Dietrich AG

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,900)
  • Peso6,45 g
  • Oro puro (0,1866 oz) 5,805 g
  • Diámetro21 mm
  • CantoCalado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC100,000

Descripción

  • PaísSuiza
  • PeríodoConfederación
  • Valor nominal20 francos
  • Año1904
  • Casa de monedaBerna
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas (55)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda suiza de 20 francos de 1904 "Vreneli" con marca de ceca B. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de la Confederación. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 24188 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 20400. La subasta tuvo lugar el 19 de marzo de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Suiza 20 francos 1904 B "Vreneli" en subasta Montenegro - 13 de junio de 2025
VendedorMontenegro
Fecha13 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Suiza 20 francos 1904 B "Vreneli" en subasta Inasta - 17 de abril de 2025
VendedorInasta
Fecha17 de abril de 2025
ConservaciónAU
Precio
456 $
Precio en la divisa de la subasta 400 EUR
Suiza 20 francos 1904 B "Vreneli" en subasta Erwin Dietrich - 30 de marzo de 2025
VendedorErwin Dietrich
Fecha30 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
681 $
Precio en la divisa de la subasta 600 CHF
Suiza 20 francos 1904 B "Vreneli" en subasta HIRSCH - 13 de febrero de 2025
VendedorHIRSCH
Fecha13 de febrero de 2025
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1904 B "Vreneli" en subasta Aureo & Calicó - 10 de diciembre de 2024
VendedorAureo & Calicó
Fecha10 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1904 B "Vreneli" en subasta Erwin Dietrich - 7 de julio de 2024
VendedorErwin Dietrich
Fecha7 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1904 B "Vreneli" en subasta Bolaffi - 10 de junio de 2024
VendedorBolaffi
Fecha10 de junio de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1904 B "Vreneli" en subasta Heritage - 19 de marzo de 2024
VendedorHeritage
Fecha19 de marzo de 2024
ConservaciónMS67 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1904 B "Vreneli" en subasta Leu - 26 de febrero de 2024
VendedorLeu
Fecha26 de febrero de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1904 B "Vreneli" en subasta Sima Srl - 20 de octubre de 2023
VendedorSima Srl
Fecha20 de octubre de 2023
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1904 B "Vreneli" en subasta Leu - 13 de julio de 2023
VendedorLeu
Fecha13 de julio de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1904 B "Vreneli" en subasta Leu - 13 de julio de 2023
VendedorLeu
Fecha13 de julio de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1904 B "Vreneli" en subasta Leu - 13 de julio de 2023
VendedorLeu
Fecha13 de julio de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1904 B "Vreneli" en subasta Stack's - 3 de marzo de 2023
Suiza 20 francos 1904 B "Vreneli" en subasta Stack's - 3 de marzo de 2023
VendedorStack's
Fecha3 de marzo de 2023
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1904 B "Vreneli" en subasta Erwin Dietrich - 4 de diciembre de 2022
VendedorErwin Dietrich
Fecha4 de diciembre de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1904 B "Vreneli" en subasta Erwin Dietrich - 4 de diciembre de 2022
VendedorErwin Dietrich
Fecha4 de diciembre de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1904 B "Vreneli" en subasta Aureo & Calicó - 16 de noviembre de 2022
VendedorAureo & Calicó
Fecha16 de noviembre de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1904 B "Vreneli" en subasta Auctiones - 18 de septiembre de 2022
VendedorAuctiones
Fecha18 de septiembre de 2022
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1904 B "Vreneli" en subasta Auction World - 17 de julio de 2022
VendedorAuction World
Fecha17 de julio de 2022
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1904 B "Vreneli" en subasta WAG - 8 de mayo de 2022
VendedorWAG
Fecha8 de mayo de 2022
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1904 B "Vreneli" en subasta VL Nummus - 13 de marzo de 2022
VendedorVL Nummus
Fecha13 de marzo de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de la Confederación de 20 francos del 1904. B. "Vreneli"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 20 francos del 1904. B. "Vreneli" es de 1600 USD. La moneda contiene 5,805 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 685,64 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 francos del 1904. "Vreneli" con letras B?

La información sobre el precio actual de la moneda suiza de 20 francos del 1904 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 20 francos del 1904. B. "Vreneli"?

Para vender 20 francos del 1904, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

