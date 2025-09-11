flag
SuizaPeríodo:1850-2022 1850-2022

20 francos 1888 B (Suiza, Confederación)

Anverso 20 francos 1888 B - valor de la moneda de oro - Suiza, ConfederaciónReverso 20 francos 1888 B - valor de la moneda de oro - Suiza, Confederación

Foto hecha por: SINCONA AG

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,900)
  • Peso6,4516 g
  • Oro puro (0,1867 oz) 5,8064 g
  • Diámetro21 mm
  • CantoInscripción
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC4,224

Descripción

  • PaísSuiza
  • PeríodoConfederación
  • Valor nominal20 francos
  • Año1888
  • Casa de monedaBerna
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas (211)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda suiza de 20 francos de 1888 con marca de ceca B. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de la Confederación. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 573 vendido en la subasta Sima Srl por EUR 22000. La subasta tuvo lugar el 20 de octubre de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Suiza 20 francos 1888 B en subasta Nomisma - 6 de septiembre de 2025
Suiza 20 francos 1888 B en subasta Nomisma - 6 de septiembre de 2025
VendedorNomisma
Fecha6 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1888 B en subasta MDC Monaco - 5 de junio de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha5 de junio de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
12564 $
Precio en la divisa de la subasta 11000 EUR
Suiza 20 francos 1888 B en subasta SINCONA - 28 de mayo de 2025
VendedorSINCONA
Fecha28 de mayo de 2025
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
11483 $
Precio en la divisa de la subasta 9500 CHF
Suiza 20 francos 1888 B en subasta SINCONA - 28 de mayo de 2025
VendedorSINCONA
Fecha28 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1888 B en subasta SINCONA - 28 de mayo de 2025
VendedorSINCONA
Fecha28 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1888 B en subasta SINCONA - 28 de mayo de 2025
VendedorSINCONA
Fecha28 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1888 B en subasta Soler y Llach - 16 de mayo de 2025
VendedorSoler y Llach
Fecha16 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1888 B en subasta Münzenonline - 16 de mayo de 2025
VendedorMünzenonline
Fecha16 de mayo de 2025
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1888 B en subasta Münzenonline - 16 de mayo de 2025
VendedorMünzenonline
Fecha16 de mayo de 2025
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1888 B en subasta Münzenonline - 16 de mayo de 2025
VendedorMünzenonline
Fecha16 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1888 B en subasta Aurora Numismatica - 18 de marzo de 2025
VendedorAurora Numismatica
Fecha18 de marzo de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Suiza 20 francos 1888 B en subasta Stack's - 19 de enero de 2025
Suiza 20 francos 1888 B en subasta Stack's - 19 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha19 de enero de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1888 B en subasta Auctiones - 15 de diciembre de 2024
VendedorAuctiones
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1888 B en subasta Rapp - 6 de diciembre de 2024
VendedorRapp
Fecha6 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1888 B en subasta Rapp - 6 de diciembre de 2024
VendedorRapp
Fecha6 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1888 B en subasta Rapp - 6 de diciembre de 2024
VendedorRapp
Fecha6 de diciembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1888 B en subasta Rapp - 6 de diciembre de 2024
VendedorRapp
Fecha6 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1888 B en subasta Münzenonline - 22 de noviembre de 2024
VendedorMünzenonline
Fecha22 de noviembre de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1888 B en subasta Münzenonline - 22 de noviembre de 2024
VendedorMünzenonline
Fecha22 de noviembre de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1888 B en subasta Münzenonline - 22 de noviembre de 2024
VendedorMünzenonline
Fecha22 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1888 B en subasta Münzenonline - 22 de noviembre de 2024
VendedorMünzenonline
Fecha22 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Suiza 20 francos 1888 B en subasta ANTIUM AURUM - 26 de septiembre de 2025
VendedorANTIUM AURUM
Fecha26 de septiembre de 2025
ConservaciónUNC
A la subasta
Suiza 20 francos 1888 B en subasta Künker - 7 de octubre de 2025
VendedorKünker
Fecha7 de octubre de 2025
ConservaciónVF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de la Confederación de 20 francos del 1888. B?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 20 francos del 1888. B es de 9000 USD. La moneda contiene 5,8064 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 686,01 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 francos del 1888 con letras B?

La información sobre el precio actual de la moneda suiza de 20 francos del 1888 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 20 francos del 1888. B?

Para vender 20 francos del 1888, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de SuizaCatálogo de monedas de la ConfederaciónMonedas de Suiza en 1888Todas monedas suizassuizas de oro monedas suizas monedas con valor nominal 20 francosSubastas numismáticas