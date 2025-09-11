flag
SuizaPeríodo:1850-2022 1850-2022

20 francos 1900 B "Vreneli" (Suiza, Confederación)

Anverso 20 francos 1900 B "Vreneli" - valor de la moneda de oro - Suiza, ConfederaciónReverso 20 francos 1900 B "Vreneli" - valor de la moneda de oro - Suiza, Confederación

Foto hecha por: SINCONA AG

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,900)
  • Peso6,45 g
  • Oro puro (0,1866 oz) 5,805 g
  • Diámetro21 mm
  • CantoCalado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC400,000

Descripción

  • PaísSuiza
  • PeríodoConfederación
  • Valor nominal20 francos
  • Año1900
  • Casa de monedaBerna
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas (54)

Descubra el valor actual de la moneda suiza de 20 francos de 1900 "Vreneli" con marca de ceca B. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de la Confederación. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 5630 vendido en la subasta SINCONA AG por CHF 5000. La subasta tuvo lugar el 21 de octubre de 2020.

Suiza 20 francos 1900 B "Vreneli" en subasta Montenegro - 13 de junio de 2025
VendedorMontenegro
Fecha13 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Suiza 20 francos 1900 B "Vreneli" en subasta Coin Cabinet - 25 de marzo de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de marzo de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
556 $
Precio en la divisa de la subasta 430 GBP
Suiza 20 francos 1900 B "Vreneli" en subasta Mowbray Collectables - 14 de marzo de 2025
VendedorMowbray Collectables
Fecha14 de marzo de 2025
ConservaciónUNC
Precio
925 NZD
Precio en la divisa de la subasta 925 NZD
Suiza 20 francos 1900 B "Vreneli" en subasta Coin Cabinet - 21 de enero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha21 de enero de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1900 B "Vreneli" en subasta Coin Cabinet - 21 de enero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha21 de enero de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1900 B "Vreneli" en subasta Rare Coins - 26 de junio de 2024
VendedorRare Coins
Fecha26 de junio de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1900 B "Vreneli" en subasta HIRSCH - 8 de mayo de 2024
VendedorHIRSCH
Fecha8 de mayo de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1900 B "Vreneli" en subasta Heritage - 19 de marzo de 2024
VendedorHeritage
Fecha19 de marzo de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1900 B "Vreneli" en subasta Leu - 26 de febrero de 2024
VendedorLeu
Fecha26 de febrero de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1900 B "Vreneli" en subasta Sima Srl - 20 de octubre de 2023
VendedorSima Srl
Fecha20 de octubre de 2023
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1900 B "Vreneli" en subasta BERLINER MÜNZAUKTION - 23 de septiembre de 2023
VendedorBERLINER MÜNZAUKTION
Fecha23 de septiembre de 2023
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1900 B "Vreneli" en subasta Artemide Aste - 3 de septiembre de 2023
VendedorArtemide Aste
Fecha3 de septiembre de 2023
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1900 B "Vreneli" en subasta VL Nummus - 22 de abril de 2023
VendedorVL Nummus
Fecha22 de abril de 2023
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1900 B "Vreneli" en subasta WAG - 11 de diciembre de 2022
VendedorWAG
Fecha11 de diciembre de 2022
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1900 B "Vreneli" en subasta Auction World - 16 de octubre de 2022
VendedorAuction World
Fecha16 de octubre de 2022
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1900 B "Vreneli" en subasta WAG - 13 de marzo de 2022
VendedorWAG
Fecha13 de marzo de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1900 B "Vreneli" en subasta Naumann - 2 de enero de 2022
VendedorNaumann
Fecha2 de enero de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1900 B "Vreneli" en subasta HIRSCH - 24 de septiembre de 2021
VendedorHIRSCH
Fecha24 de septiembre de 2021
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1900 B "Vreneli" en subasta Aureo & Calicó - 15 de septiembre de 2021
VendedorAureo & Calicó
Fecha15 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1900 B "Vreneli" en subasta Soler y Llach - 20 de julio de 2021
VendedorSoler y Llach
Fecha20 de julio de 2021
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1900 B "Vreneli" en subasta Soler y Llach - 20 de julio de 2021
VendedorSoler y Llach
Fecha20 de julio de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de la Confederación de 20 francos del 1900. B. "Vreneli"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 20 francos del 1900. B. "Vreneli" es de 400 USD. La moneda contiene 5,805 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 685,64 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 francos del 1900. "Vreneli" con letras B?

La información sobre el precio actual de la moneda suiza de 20 francos del 1900 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 20 francos del 1900. B. "Vreneli"?

Para vender 20 francos del 1900, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
