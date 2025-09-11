flag
20 francos 1912 B "Vreneli" (Suiza, Confederación)

20 francos 1912 B "Vreneli"

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,900)
  • Peso6,45 g
  • Oro puro (0,1866 oz) 5,805 g
  • Diámetro21 mm
  • CantoCalado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC450,000

Descripción

  • PaísSuiza
  • PeríodoConfederación
  • Valor nominal20 francos
  • Año1912
  • Casa de monedaBerna
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas (67)

Descubra el valor actual de la moneda suiza de 20 francos de 1912 "Vreneli" con marca de ceca B. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de la Confederación. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 61332 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 990. La subasta tuvo lugar el 6 de agosto de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Suiza 20 francos 1912 B "Vreneli" en subasta Coin Cabinet - 19 de agosto de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha19 de agosto de 2025
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
777 $
Precio en la divisa de la subasta 575 GBP
Suiza 20 francos 1912 B "Vreneli" en subasta Heritage - 7 de agosto de 2025
Suiza 20 francos 1912 B "Vreneli" en subasta Heritage - 7 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha7 de agosto de 2025
ConservaciónMS65 NGC
Precio
990 $
Precio en la divisa de la subasta 990 USD
Suiza 20 francos 1912 B "Vreneli" en subasta Montenegro - 13 de junio de 2025
Suiza 20 francos 1912 B "Vreneli" en subasta Montenegro - 13 de junio de 2025
VendedorMontenegro
Fecha13 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Suiza 20 francos 1912 B "Vreneli" en subasta Heritage - 10 de junio de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de junio de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1912 B "Vreneli" en subasta Coin Cabinet - 27 de mayo de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha27 de mayo de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1912 B "Vreneli" en subasta Coin Cabinet - 27 de mayo de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha27 de mayo de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1912 B "Vreneli" en subasta Coin Cabinet - 29 de abril de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de abril de 2025
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Suiza 20 francos 1912 B "Vreneli" en subasta Coin Cabinet - 15 de abril de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha15 de abril de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1912 B "Vreneli" en subasta Coin Cabinet - 15 de abril de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha15 de abril de 2025
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1912 B "Vreneli" en subasta Coin Cabinet - 15 de abril de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha15 de abril de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1912 B "Vreneli" en subasta Coin Cabinet - 15 de abril de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha15 de abril de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1912 B "Vreneli" en subasta Coin Cabinet - 15 de abril de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha15 de abril de 2025
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1912 B "Vreneli" en subasta Coin Cabinet - 25 de marzo de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de marzo de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1912 B "Vreneli" en subasta Leu - 17 de marzo de 2025
VendedorLeu
Fecha17 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1912 B "Vreneli" en subasta Leu - 17 de marzo de 2025
VendedorLeu
Fecha17 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1912 B "Vreneli" en subasta Leu - 17 de marzo de 2025
VendedorLeu
Fecha17 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1912 B "Vreneli" en subasta Leu - 17 de marzo de 2025
VendedorLeu
Fecha17 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1912 B "Vreneli" en subasta Coin Cabinet - 29 de enero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de enero de 2025
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1912 B "Vreneli" en subasta Coin Cabinet - 29 de enero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de enero de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Suiza 20 francos 1912 B "Vreneli" en subasta Coin Cabinet - 29 de enero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de enero de 2025
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1912 B "Vreneli" en subasta Coin Cabinet - 21 de enero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha21 de enero de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de la Confederación de 20 francos del 1912. B. "Vreneli"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 20 francos del 1912. B. "Vreneli" es de 590 USD. La moneda contiene 5,805 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 685,64 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 francos del 1912. "Vreneli" con letras B?

La información sobre el precio actual de la moneda suiza de 20 francos del 1912 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 20 francos del 1912. B. "Vreneli"?

Para vender 20 francos del 1912, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

