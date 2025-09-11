flag
20 francos 1894 B (Suiza, Confederación)

Anverso 20 francos 1894 B - valor de la moneda de oro - Suiza, ConfederaciónReverso 20 francos 1894 B - valor de la moneda de oro - Suiza, Confederación

Foto hecha por: Leu Numismatik

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,900)
  • Peso6,4516 g
  • Oro puro (0,1867 oz) 5,8064 g
  • Diámetro21 mm
  • CantoInscripción
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC121,000

Descripción

  • PaísSuiza
  • PeríodoConfederación
  • Valor nominal20 francos
  • Año1894
  • Casa de monedaBerna
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas (94)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda suiza de 20 francos de 1894 con marca de ceca B. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de la Confederación. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 13 vendido en la subasta Lugdunum GmbH por CHF 1020. La subasta tuvo lugar el 18 de diciembre de 2019.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Suiza 20 francos 1894 B en subasta Leu - 8 de septiembre de 2025
VendedorLeu
Fecha8 de septiembre de 2025
ConservaciónAU
Precio
751 $
Precio en la divisa de la subasta 600 CHF
Suiza 20 francos 1894 B en subasta Montenegro - 13 de junio de 2025
VendedorMontenegro
Fecha13 de junio de 2025
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1894 B en subasta Istra Numizmatika - 16 de febrero de 2025
VendedorIstra Numizmatika
Fecha16 de febrero de 2025
ConservaciónXF
Precio
470 $
Precio en la divisa de la subasta 448 EUR
Suiza 20 francos 1894 B en subasta Nihon - 15 de diciembre de 2024
VendedorNihon
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Suiza 20 francos 1894 B en subasta Istra Numizmatika - 10 de noviembre de 2024
VendedorIstra Numizmatika
Fecha10 de noviembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Suiza 20 francos 1894 B en subasta Rhenumis - 11 de julio de 2024
VendedorRhenumis
Fecha11 de julio de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Suiza 20 francos 1894 B en subasta Heritage - 6 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha6 de junio de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Suiza 20 francos 1894 B en subasta Istra Numizmatika - 4 de mayo de 2024
VendedorIstra Numizmatika
Fecha4 de mayo de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Suiza 20 francos 1894 B en subasta Leu - 26 de febrero de 2024
VendedorLeu
Fecha26 de febrero de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Suiza 20 francos 1894 B en subasta Sovereign Rarities - 16 de noviembre de 2023
VendedorSovereign Rarities
Fecha16 de noviembre de 2023
ConservaciónUNC
Precio
******
Suiza 20 francos 1894 B en subasta Nomisma Aste - 12 de noviembre de 2023
VendedorNomisma Aste
Fecha12 de noviembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Suiza 20 francos 1894 B en subasta Numismatica Luciani - 10 de noviembre de 2023
VendedorNumismatica Luciani
Fecha10 de noviembre de 2023
ConservaciónUNC
Precio
Suiza 20 francos 1894 B en subasta Busso Peus - 2 de noviembre de 2023
VendedorBusso Peus
Fecha2 de noviembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Suiza 20 francos 1894 B en subasta Sima Srl - 20 de octubre de 2023
VendedorSima Srl
Fecha20 de octubre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Suiza 20 francos 1894 B en subasta GINZA - 11 de agosto de 2023
VendedorGINZA
Fecha11 de agosto de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Suiza 20 francos 1894 B en subasta Leu - 13 de julio de 2023
VendedorLeu
Fecha13 de julio de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Suiza 20 francos 1894 B en subasta Leu - 13 de julio de 2023
VendedorLeu
Fecha13 de julio de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Suiza 20 francos 1894 B en subasta Coinhouse - 25 de junio de 2023
VendedorCoinhouse
Fecha25 de junio de 2023
ConservaciónAU
Precio
******
Suiza 20 francos 1894 B en subasta Jean ELSEN - 17 de junio de 2023
VendedorJean ELSEN
Fecha17 de junio de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Suiza 20 francos 1894 B en subasta Teutoburger - 25 de mayo de 2023
VendedorTeutoburger
Fecha25 de mayo de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Suiza 20 francos 1894 B en subasta Karamitsos - 19 de marzo de 2023
VendedorKaramitsos
Fecha19 de marzo de 2023
ConservaciónUNC
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de orode de la Confederación de 20 francos del 1894. B?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 20 francos del 1894. B es de 400 USD. La moneda contiene 5,8064 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 686,01 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 francos del 1894 con letras B?

La información sobre el precio actual de la moneda suiza de 20 francos del 1894 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 20 francos del 1894. B?

Para vender 20 francos del 1894, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

