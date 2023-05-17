flag
20 francos 1935 B "Vreneli" (Suiza, Confederación)

Anverso 20 francos 1935 B "Vreneli" - valor de la moneda de oro - Suiza, ConfederaciónReverso 20 francos 1935 B "Vreneli" - valor de la moneda de oro - Suiza, Confederación

Foto hecha por: H.D. Rauch

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,900)
  • Peso6,45 g
  • Oro puro (0,1866 oz) 5,805 g
  • Diámetro21 mm
  • CantoCalado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC175,000

Descripción

  • PaísSuiza
  • PeríodoConfederación
  • Valor nominal20 francos
  • Año1935
  • Casa de monedaBerna
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda suiza de 20 francos de 1935 "Vreneli" con marca de ceca B. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de la Confederación. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 4137 vendido en la subasta SINCONA AG por CHF 14643. La subasta tuvo lugar el 17 de mayo de 2023.

Estado de conservación
Suiza 20 francos 1935 B "Vreneli" en subasta Erwin Dietrich - 30 de marzo de 2025
VendedorErwin Dietrich
Fecha30 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1935 B "Vreneli" en subasta Erwin Dietrich - 30 de marzo de 2025
VendedorErwin Dietrich
Fecha30 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1935 B "Vreneli" en subasta Erwin Dietrich - 30 de marzo de 2025
VendedorErwin Dietrich
Fecha30 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1935 B "Vreneli" en subasta Erwin Dietrich - 7 de julio de 2024
VendedorErwin Dietrich
Fecha7 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1935 B "Vreneli" en subasta CHS Basel Numismatics - 11 de diciembre de 2022
VendedorCHS Basel Numismatics
Fecha11 de diciembre de 2022
ConservaciónUNC
Precio
Suiza 20 francos 1935 B "Vreneli" en subasta Leu - 6 de diciembre de 2022
VendedorLeu
Fecha6 de diciembre de 2022
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1935 B "Vreneli" en subasta Teutoburger - 4 de diciembre de 2020
VendedorTeutoburger
Fecha4 de diciembre de 2020
ConservaciónAU
Precio
Suiza 20 francos 1935 B "Vreneli" en subasta Lugdunum - 5 de noviembre de 2020
VendedorLugdunum
Fecha5 de noviembre de 2020
ConservaciónUNC
Precio
Suiza 20 francos 1935 B "Vreneli" en subasta Rauch - 12 de septiembre de 2019
VendedorRauch
Fecha12 de septiembre de 2019
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1935 B "Vreneli" en subasta Rauch - 12 de mayo de 2019
VendedorRauch
Fecha12 de mayo de 2019
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1935 B "Vreneli" en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2018
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2018
ConservaciónAU
Precio
Suiza 20 francos 1935 B "Vreneli" en subasta Teutoburger - 26 de mayo de 2018
VendedorTeutoburger
Fecha26 de mayo de 2018
ConservaciónAU
Precio
Suiza 20 francos 1935 B "Vreneli" en subasta SINCONA - 16 de mayo de 2018
VendedorSINCONA
Fecha16 de mayo de 2018
ConservaciónAU
Precio
Suiza 20 francos 1935 B "Vreneli" en subasta Sonntag - 9 de junio de 2015
VendedorSonntag
Fecha9 de junio de 2015
ConservaciónXF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode de la Confederación de 20 francos del 1935. B. "Vreneli"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 20 francos del 1935. B. "Vreneli" es de 540 USD. La moneda contiene 5,805 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 685,64 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 francos del 1935. "Vreneli" con letras B?

La información sobre el precio actual de la moneda suiza de 20 francos del 1935 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 20 francos del 1935. B. "Vreneli"?

Para vender 20 francos del 1935, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

