20 francos 1911 B "Vreneli" (Suiza, Confederación)

Anverso 20 francos 1911 B "Vreneli" - valor de la moneda de oro - Suiza, ConfederaciónReverso 20 francos 1911 B "Vreneli" - valor de la moneda de oro - Suiza, Confederación

Foto hecha por: Katz Auction

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,900)
  • Peso6,45 g
  • Oro puro (0,1866 oz) 5,805 g
  • Diámetro21 mm
  • CantoCalado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC350,000

Descripción

  • PaísSuiza
  • PeríodoConfederación
  • Valor nominal20 francos
  • Año1911
  • Casa de monedaBerna
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas (54)

Descubra el valor actual de la moneda suiza de 20 francos de 1911 "Vreneli" con marca de ceca B. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de la Confederación. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 791 vendido en la subasta WAG online Auktionen oHG por EUR 1950. La subasta tuvo lugar el 9 de enero de 2022.

Suiza 20 francos 1911 B "Vreneli" en subasta Leu - 8 de septiembre de 2025
VendedorLeu
Fecha8 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
551 $
Precio en la divisa de la subasta 440 CHF
Suiza 20 francos 1911 B "Vreneli" en subasta Nihon - 15 de junio de 2025
VendedorNihon
Fecha15 de junio de 2025
ConservaciónMS66 NGC
Precio
1180 $
Precio en la divisa de la subasta 170000 JPY
Suiza 20 francos 1911 B "Vreneli" en subasta Montenegro - 13 de junio de 2025
VendedorMontenegro
Fecha13 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Suiza 20 francos 1911 B "Vreneli" en subasta AURORA - 15 de mayo de 2025
VendedorAURORA
Fecha15 de mayo de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Suiza 20 francos 1911 B "Vreneli" en subasta Leu - 17 de marzo de 2025
VendedorLeu
Fecha17 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1911 B "Vreneli" en subasta Jerzykowski - 8 de diciembre de 2024
VendedorJerzykowski
Fecha8 de diciembre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Suiza 20 francos 1911 B "Vreneli" en subasta Auction World - 14 de julio de 2024
VendedorAuction World
Fecha14 de julio de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Suiza 20 francos 1911 B "Vreneli" en subasta Stack's - 15 de mayo de 2024
VendedorStack's
Fecha15 de mayo de 2024
ConservaciónMS66 NGC
Precio
Suiza 20 francos 1911 B "Vreneli" en subasta Katz - 10 de marzo de 2024
VendedorKatz
Fecha10 de marzo de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Suiza 20 francos 1911 B "Vreneli" en subasta Katz - 19 de noviembre de 2023
VendedorKatz
Fecha19 de noviembre de 2023
ConservaciónUNC
Precio
Suiza 20 francos 1911 B "Vreneli" en subasta Sima Srl - 20 de octubre de 2023
VendedorSima Srl
Fecha20 de octubre de 2023
ConservaciónUNC
Precio
Suiza 20 francos 1911 B "Vreneli" en subasta Katz - 15 de octubre de 2023
VendedorKatz
Fecha15 de octubre de 2023
ConservaciónUNC
Precio
Suiza 20 francos 1911 B "Vreneli" en subasta Katz - 24 de septiembre de 2023
VendedorKatz
Fecha24 de septiembre de 2023
ConservaciónUNC
Precio
Suiza 20 francos 1911 B "Vreneli" en subasta Katz - 24 de septiembre de 2023
VendedorKatz
Fecha24 de septiembre de 2023
ConservaciónUNC
Precio
Suiza 20 francos 1911 B "Vreneli" en subasta Aureo & Calicó - 6 de julio de 2023
VendedorAureo & Calicó
Fecha6 de julio de 2023
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1911 B "Vreneli" en subasta Coinhouse - 25 de junio de 2023
VendedorCoinhouse
Fecha25 de junio de 2023
ConservaciónUNC
Precio
Suiza 20 francos 1911 B "Vreneli" en subasta TimeLine Auctions - 27 de mayo de 2023
VendedorTimeLine Auctions
Fecha27 de mayo de 2023
ConservaciónSin grado
Precio
Suiza 20 francos 1911 B "Vreneli" en subasta WAG - 11 de diciembre de 2022
VendedorWAG
Fecha11 de diciembre de 2022
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1911 B "Vreneli" en subasta Leu - 6 de diciembre de 2022
VendedorLeu
Fecha6 de diciembre de 2022
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1911 B "Vreneli" en subasta TimeLine Auctions - 3 de diciembre de 2022
VendedorTimeLine Auctions
Fecha3 de diciembre de 2022
ConservaciónSin grado
Precio
Suiza 20 francos 1911 B "Vreneli" en subasta Coin Cabinet - 31 de agosto de 2022
VendedorCoin Cabinet
Fecha31 de agosto de 2022
ConservaciónMS66 NGC
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode de la Confederación de 20 francos del 1911. B. "Vreneli"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 20 francos del 1911. B. "Vreneli" es de 460 USD. La moneda contiene 5,805 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 685,64 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 francos del 1911. "Vreneli" con letras B?

La información sobre el precio actual de la moneda suiza de 20 francos del 1911 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 20 francos del 1911. B. "Vreneli"?

Para vender 20 francos del 1911, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

