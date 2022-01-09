flag
20 francos 1901 B "Vreneli" (Suiza, Confederación)

Anverso 20 francos 1901 B "Vreneli" - valor de la moneda de oro - Suiza, ConfederaciónReverso 20 francos 1901 B "Vreneli" - valor de la moneda de oro - Suiza, Confederación

Foto hecha por: Auctiones GmbH

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,900)
  • Peso6,45 g
  • Oro puro (0,1866 oz) 5,805 g
  • Diámetro21 mm
  • CantoCalado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC500,000

Descripción

  • PaísSuiza
  • PeríodoConfederación
  • Valor nominal20 francos
  • Año1901
  • Casa de monedaBerna
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas (42)

Descubra el valor actual de la moneda suiza de 20 francos de 1901 "Vreneli" con marca de ceca B. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de la Confederación. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 790 vendido en la subasta WAG online Auktionen oHG por EUR 1000. La subasta tuvo lugar el 9 de enero de 2022.

Suiza 20 francos 1901 B "Vreneli" en subasta Montenegro - 13 de junio de 2025
Suiza 20 francos 1901 B "Vreneli" en subasta Montenegro - 13 de junio de 2025
VendedorMontenegro
Fecha13 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Suiza 20 francos 1901 B "Vreneli" en subasta COINSNET - 24 de mayo de 2025
Suiza 20 francos 1901 B "Vreneli" en subasta COINSNET - 24 de mayo de 2025
VendedorCOINSNET
Fecha24 de mayo de 2025
ConservaciónUNC
Precio
641 $
Precio en la divisa de la subasta 2400 PLN
Suiza 20 francos 1901 B "Vreneli" en subasta Rauch - 29 de marzo de 2025
VendedorRauch
Fecha29 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
555 $
Precio en la divisa de la subasta 510 EUR
Suiza 20 francos 1901 B "Vreneli" en subasta Nomisma Aste - 23 de marzo de 2025
Suiza 20 francos 1901 B "Vreneli" en subasta Nomisma Aste - 23 de marzo de 2025
VendedorNomisma Aste
Fecha23 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1901 B "Vreneli" en subasta Nomisma Aste - 23 de marzo de 2025
Suiza 20 francos 1901 B "Vreneli" en subasta Nomisma Aste - 23 de marzo de 2025
VendedorNomisma Aste
Fecha23 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1901 B "Vreneli" en subasta Cayón - 6 de febrero de 2025
VendedorCayón
Fecha6 de febrero de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1901 B "Vreneli" en subasta Inasta - 5 de septiembre de 2024
VendedorInasta
Fecha5 de septiembre de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1901 B "Vreneli" en subasta Cieszyńskie CN - 26 de mayo de 2024
Suiza 20 francos 1901 B "Vreneli" en subasta Cieszyńskie CN - 26 de mayo de 2024
VendedorCieszyńskie CN
Fecha26 de mayo de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1901 B "Vreneli" en subasta Casa d'Aste - BOI - Banco dell'Oro d'Ivrea - 1 de marzo de 2024
Suiza 20 francos 1901 B "Vreneli" en subasta Casa d'Aste - BOI - Banco dell'Oro d'Ivrea - 1 de marzo de 2024
VendedorCasa d'Aste - BOI - Banco dell'Oro d'Ivrea
Fecha1 de marzo de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1901 B "Vreneli" en subasta Leu - 26 de febrero de 2024
VendedorLeu
Fecha26 de febrero de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1901 B "Vreneli" en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 24 de noviembre de 2023
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha24 de noviembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1901 B "Vreneli" en subasta Sima Srl - 20 de octubre de 2023
VendedorSima Srl
Fecha20 de octubre de 2023
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1901 B "Vreneli" en subasta Katz - 16 de agosto de 2023
VendedorKatz
Fecha16 de agosto de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1901 B "Vreneli" en subasta Coinhouse - 25 de junio de 2023
VendedorCoinhouse
Fecha25 de junio de 2023
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1901 B "Vreneli" en subasta Rzeszowski DA - 23 de abril de 2023
Suiza 20 francos 1901 B "Vreneli" en subasta Rzeszowski DA - 23 de abril de 2023
VendedorRzeszowski DA
Fecha23 de abril de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1901 B "Vreneli" en subasta Leu - 14 de marzo de 2023
VendedorLeu
Fecha14 de marzo de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1901 B "Vreneli" en subasta Numismatica Ars Classica - 15 de diciembre de 2022
VendedorNumismatica Ars Classica
Fecha15 de diciembre de 2022
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1901 B "Vreneli" en subasta WAG - 11 de diciembre de 2022
VendedorWAG
Fecha11 de diciembre de 2022
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1901 B "Vreneli" en subasta HIRSCH - 24 de septiembre de 2021
VendedorHIRSCH
Fecha24 de septiembre de 2021
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1901 B "Vreneli" en subasta Aureo & Calicó - 15 de septiembre de 2021
VendedorAureo & Calicó
Fecha15 de septiembre de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1901 B "Vreneli" en subasta Soler y Llach - 20 de julio de 2021
VendedorSoler y Llach
Fecha20 de julio de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de la Confederación de 20 francos del 1901. B. "Vreneli"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 20 francos del 1901. B. "Vreneli" es de 400 USD. La moneda contiene 5,805 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 685,64 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 francos del 1901. "Vreneli" con letras B?

La información sobre el precio actual de la moneda suiza de 20 francos del 1901 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 20 francos del 1901. B. "Vreneli"?

Para vender 20 francos del 1901, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
