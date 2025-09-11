flag
20 francos 1889 B (Suiza, Confederación)

Anverso 20 francos 1889 B - valor de la moneda de oro - Suiza, ConfederaciónReverso 20 francos 1889 B - valor de la moneda de oro - Suiza, Confederación

Foto hecha por: SINCONA AG

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,900)
  • Peso6,4516 g
  • Oro puro (0,1867 oz) 5,8064 g
  • Diámetro21 mm
  • CantoInscripción
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC100,000

Descripción

  • PaísSuiza
  • PeríodoConfederación
  • Valor nominal20 francos
  • Año1889
  • Casa de monedaBerna
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas (116)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda suiza de 20 francos de 1889 con marca de ceca B. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de la Confederación. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 30674 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 2585. La subasta tuvo lugar el 9 de abril de 2015.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Suiza 20 francos 1889 B en subasta Montenegro - 13 de junio de 2025
VendedorMontenegro
Fecha13 de junio de 2025
ConservaciónVF
Precio
Suiza 20 francos 1889 B en subasta Nomisma Aste - 23 de marzo de 2025
VendedorNomisma Aste
Fecha23 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1889 B en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
444 $
Precio en la divisa de la subasta 420 EUR
Suiza 20 francos 1889 B en subasta Istra Numizmatika - 10 de noviembre de 2024
VendedorIstra Numizmatika
Fecha10 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
440 $
Precio en la divisa de la subasta 410 EUR
Suiza 20 francos 1889 B en subasta Negrini - 1 de junio de 2024
VendedorNegrini
Fecha1 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1889 B en subasta SINCONA - 15 de mayo de 2024
VendedorSINCONA
Fecha15 de mayo de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1889 B en subasta SINCONA - 15 de mayo de 2024
VendedorSINCONA
Fecha15 de mayo de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1889 B en subasta SINCONA - 15 de mayo de 2024
VendedorSINCONA
Fecha15 de mayo de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1889 B en subasta Stack's - 15 de mayo de 2024
VendedorStack's
Fecha15 de mayo de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1889 B en subasta Münzenonline - 26 de abril de 2024
VendedorMünzenonline
Fecha26 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1889 B en subasta Leu - 26 de febrero de 2024
VendedorLeu
Fecha26 de febrero de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1889 B en subasta AURORA - 25 de enero de 2024
VendedorAURORA
Fecha25 de enero de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1889 B en subasta Münzen Gut-Lynt - 26 de noviembre de 2023
VendedorMünzen Gut-Lynt
Fecha26 de noviembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1889 B en subasta Heritage - 23 de noviembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha23 de noviembre de 2023
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1889 B en subasta Heritage Eur - 17 de noviembre de 2023
VendedorHeritage Eur
Fecha17 de noviembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1889 B en subasta Numismatica Luciani - 10 de noviembre de 2023
VendedorNumismatica Luciani
Fecha10 de noviembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1889 B en subasta Sima Srl - 20 de octubre de 2023
VendedorSima Srl
Fecha20 de octubre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1889 B en subasta Leu - 13 de julio de 2023
VendedorLeu
Fecha13 de julio de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1889 B en subasta Leu - 13 de julio de 2023
VendedorLeu
Fecha13 de julio de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1889 B en subasta Leu - 13 de julio de 2023
VendedorLeu
Fecha13 de julio de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1889 B en subasta Leu - 13 de julio de 2023
VendedorLeu
Fecha13 de julio de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Suiza 20 francos 1889 B en subasta Stephen Album - 21 de septiembre de 2025
VendedorStephen Album
Fecha21 de septiembre de 2025
ConservaciónMS61 NGC
A la subasta
Suiza 20 francos 1889 B en subasta HIRSCH - 26 de septiembre de 2025
VendedorHIRSCH
Fecha26 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de la Confederación de 20 francos del 1889. B?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 20 francos del 1889. B es de 560 USD. La moneda contiene 5,8064 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 686,01 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 francos del 1889 con letras B?

La información sobre el precio actual de la moneda suiza de 20 francos del 1889 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 20 francos del 1889. B?

Para vender 20 francos del 1889, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
