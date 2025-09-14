flag
20 francos 1913 B "Vreneli" (Suiza, Confederación)

Anverso 20 francos 1913 B "Vreneli" - valor de la moneda de oro - Suiza, ConfederaciónReverso 20 francos 1913 B "Vreneli" - valor de la moneda de oro - Suiza, Confederación

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,900)
  • Peso6,45 g
  • Oro puro (0,1866 oz) 5,805 g
  • Diámetro21 mm
  • CantoCalado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC700,000

Descripción

  • PaísSuiza
  • PeríodoConfederación
  • Valor nominal20 francos
  • Año1913
  • Casa de monedaBerna
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas (80)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda suiza de 20 francos de 1913 "Vreneli" con marca de ceca B. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de la Confederación. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 66 vendido en la subasta Finarte por EUR 2200. La subasta tuvo lugar el 30 de octubre de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Suiza 20 francos 1913 B "Vreneli" en subasta Leu - 8 de septiembre de 2025
VendedorLeu
Fecha8 de septiembre de 2025
ConservaciónAU
Precio
576 $
Precio en la divisa de la subasta 460 CHF
Suiza 20 francos 1913 B "Vreneli" en subasta Stack's - 5 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha5 de septiembre de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
650 $
Precio en la divisa de la subasta 650 USD
Suiza 20 francos 1913 B "Vreneli" en subasta Montenegro - 13 de junio de 2025
VendedorMontenegro
Fecha13 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Suiza 20 francos 1913 B "Vreneli" en subasta COINSNET - 24 de mayo de 2025
VendedorCOINSNET
Fecha24 de mayo de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1913 B "Vreneli" en subasta Tauler & Fau - 24 de abril de 2025
VendedorTauler & Fau
Fecha24 de abril de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1913 B "Vreneli" en subasta Nomisma Aste - 23 de marzo de 2025
VendedorNomisma Aste
Fecha23 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1913 B "Vreneli" en subasta Leu - 17 de marzo de 2025
VendedorLeu
Fecha17 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1913 B "Vreneli" en subasta Istra Numizmatika - 16 de febrero de 2025
VendedorIstra Numizmatika
Fecha16 de febrero de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1913 B "Vreneli" en subasta Aureo & Calicó - 10 de diciembre de 2024
VendedorAureo & Calicó
Fecha10 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1913 B "Vreneli" en subasta Jerzykowski - 8 de diciembre de 2024
VendedorJerzykowski
Fecha8 de diciembre de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1913 B "Vreneli" en subasta Heritage Eur - 11 de noviembre de 2024
VendedorHeritage Eur
Fecha11 de noviembre de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1913 B "Vreneli" en subasta Heritage - 11 de julio de 2024
VendedorHeritage
Fecha11 de julio de 2024
ConservaciónMS66 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1913 B "Vreneli" en subasta Heritage - 13 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha13 de junio de 2024
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1913 B "Vreneli" en subasta Heritage - 6 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha6 de junio de 2024
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1913 B "Vreneli" en subasta Stack's - 15 de mayo de 2024
VendedorStack's
Fecha15 de mayo de 2024
ConservaciónMS66 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1913 B "Vreneli" en subasta Heritage - 9 de mayo de 2024
VendedorHeritage
Fecha9 de mayo de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1913 B "Vreneli" en subasta Istra Numizmatika - 4 de mayo de 2024
VendedorIstra Numizmatika
Fecha4 de mayo de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1913 B "Vreneli" en subasta Tauler & Fau - 12 de marzo de 2024
VendedorTauler & Fau
Fecha12 de marzo de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1913 B "Vreneli" en subasta Leu - 26 de febrero de 2024
VendedorLeu
Fecha26 de febrero de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1913 B "Vreneli" en subasta Sima Srl - 20 de octubre de 2023
VendedorSima Srl
Fecha20 de octubre de 2023
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1913 B "Vreneli" en subasta Katz - 15 de octubre de 2023
VendedorKatz
Fecha15 de octubre de 2023
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Suiza 20 francos 1913 B "Vreneli" en subasta Numismatica Ferrarese - 14 de septiembre de 2025
VendedorNumismatica Ferrarese
Fecha14 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de la Confederación de 20 francos del 1913. B. "Vreneli"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 20 francos del 1913. B. "Vreneli" es de 520 USD. La moneda contiene 5,805 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 685,64 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 francos del 1913. "Vreneli" con letras B?

La información sobre el precio actual de la moneda suiza de 20 francos del 1913 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 20 francos del 1913. B. "Vreneli"?

Para vender 20 francos del 1913, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

