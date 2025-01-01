flag
SuizaPeríodo:1850-2022 1850-2022

Monedas de de Suiza 1913

Monedas de oro

Anverso
Reverso
20 francos 1913 B Vreneli
Precio promedio520 $
Ventas
181
Anverso
Reverso
10 francos 1913 B Vreneli
Precio promedio270 $
Ventas
1200
