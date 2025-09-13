flag
10 francos 1913 B "Vreneli" (Suiza, Confederación)

Anverso 10 francos 1913 B "Vreneli" - valor de la moneda de oro - Suiza, ConfederaciónReverso 10 francos 1913 B "Vreneli" - valor de la moneda de oro - Suiza, Confederación

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,900)
  • Peso3,2258 g
  • Oro puro (0,0933 oz) 2,9032 g
  • Diámetro19 mm
  • CantoRanurado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC600,000

Descripción

  • PaísSuiza
  • PeríodoConfederación
  • Valor nominal10 francos
  • Año1913
  • Casa de monedaBerna
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas (199)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda suiza de 10 francos de 1913 "Vreneli" con marca de ceca B. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de la Confederación. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 2017 vendido en la subasta Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. por USD 1469. La subasta tuvo lugar el 31 de agosto de 2014.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Suiza 10 francos 1913 B "Vreneli" en subasta Leu - 8 de septiembre de 2025
VendedorLeu
Fecha8 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
300 $
Precio en la divisa de la subasta 240 CHF
Suiza 10 francos 1913 B "Vreneli" en subasta Leu - 10 de julio de 2025
VendedorLeu
Fecha10 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
277 $
Precio en la divisa de la subasta 220 CHF
Suiza 10 francos 1913 B "Vreneli" en subasta Heritage - 10 de junio de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de junio de 2025
MS66 NGC
Precio
******
Suiza 10 francos 1913 B "Vreneli" en subasta Heritage Eur - 19 de mayo de 2025
VendedorHeritage Eur
Fecha19 de mayo de 2025
AU
Precio
******
Suiza 10 francos 1913 B "Vreneli" en subasta Skanfil Auksjoner AS - 25 de abril de 2025
VendedorSkanfil Auksjoner AS
Fecha25 de abril de 2025
XF
Precio
******
Suiza 10 francos 1913 B "Vreneli" en subasta Schulman - 25 de marzo de 2025
VendedorSchulman
Fecha25 de marzo de 2025
XF
Precio
******
Suiza 10 francos 1913 B "Vreneli" en subasta Nomisma - 14 de marzo de 2025
VendedorNomisma
Fecha14 de marzo de 2025
VF
Precio
******
Suiza 10 francos 1913 B "Vreneli" en subasta VL Nummus - 11 de enero de 2025
VendedorVL Nummus
Fecha11 de enero de 2025
AU
Precio
******
Suiza 10 francos 1913 B "Vreneli" en subasta Aurea - 12 de diciembre de 2024
VendedorAurea
Fecha12 de diciembre de 2024
AU
Precio
******
Suiza 10 francos 1913 B "Vreneli" en subasta Bertolami - 12 de diciembre de 2024
VendedorBertolami
Fecha12 de diciembre de 2024
XF
Precio
******
Suiza 10 francos 1913 B "Vreneli" en subasta Leu - 10 de diciembre de 2024
VendedorLeu
Fecha10 de diciembre de 2024
VF
Precio
******
Suiza 10 francos 1913 B "Vreneli" en subasta Dom Aukcyjny Art Magnat - 29 de noviembre de 2024
VendedorDom Aukcyjny Art Magnat
Fecha29 de noviembre de 2024
UNC
Precio
******
Suiza 10 francos 1913 B "Vreneli" en subasta Rzeszowski DA - 10 de noviembre de 2024
VendedorRzeszowski DA
Fecha10 de noviembre de 2024
UNC
Precio
******
Suiza 10 francos 1913 B "Vreneli" en subasta Coin Cabinet - 5 de noviembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha5 de noviembre de 2024
MS62 NGC
Precio
******
Suiza 10 francos 1913 B "Vreneli" en subasta Stephen Album - 22 de septiembre de 2024
VendedorStephen Album
Fecha22 de septiembre de 2024
XF
Precio
******
Suiza 10 francos 1913 B "Vreneli" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 17 de julio de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha17 de julio de 2024
AU
Precio
******
Suiza 10 francos 1913 B "Vreneli" en subasta Hermes Auctions - 11 de julio de 2024
VendedorHermes Auctions
Fecha11 de julio de 2024
Sin grado
Precio
******
Suiza 10 francos 1913 B "Vreneli" en subasta Rhenumis - 11 de julio de 2024
VendedorRhenumis
Fecha11 de julio de 2024
VF
Precio
******
Suiza 10 francos 1913 B "Vreneli" en subasta Katz - 28 de junio de 2024
VendedorKatz
Fecha28 de junio de 2024
XF
Precio
******
Suiza 10 francos 1913 B "Vreneli" en subasta Katz - 28 de junio de 2024
VendedorKatz
Fecha28 de junio de 2024
AU
Precio
******
Suiza 10 francos 1913 B "Vreneli" en subasta Hermes Auctions - 18 de junio de 2024
VendedorHermes Auctions
Fecha18 de junio de 2024
Sin grado
Precio
******
Suiza 10 francos 1913 B "Vreneli" en subasta Teutoburger - 13 de septiembre de 2025
VendedorTeutoburger
Fecha13 de septiembre de 2025
ConservaciónAU
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de la Confederación de 10 francos del 1913. B. "Vreneli"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 10 francos del 1913. B. "Vreneli" es de 270 USD. La moneda contiene 2,9032 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 342,82 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 10 francos del 1913. "Vreneli" con letras B?

La información sobre el precio actual de la moneda suiza de 10 francos del 1913 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 10 francos del 1913. B. "Vreneli"?

Para vender 10 francos del 1913, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

