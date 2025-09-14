flag
20 francos 1925 B "Vreneli" (Suiza, Confederación)

Anverso 20 francos 1925 B "Vreneli" - valor de la moneda de oro - Suiza, ConfederaciónReverso 20 francos 1925 B "Vreneli" - valor de la moneda de oro - Suiza, Confederación

Foto hecha por: Leu Numismatik

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,900)
  • Peso6,45 g
  • Oro puro (0,1866 oz) 5,805 g
  • Diámetro21 mm
  • CantoCalado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC400,000

Descripción

  • PaísSuiza
  • PeríodoConfederación
  • Valor nominal20 francos
  • Año1925
  • Casa de monedaBerna
  • PropósitoCirculación
Descubra el valor actual de la moneda suiza de 20 francos de 1925 "Vreneli" con marca de ceca B. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de la Confederación. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 4838 vendido en la subasta SINCONA AG por CHF 2800. La subasta tuvo lugar el 21 de mayo de 2019.

Suiza 20 francos 1925 B "Vreneli" en subasta Montenegro - 13 de junio de 2025
VendedorMontenegro
Fecha13 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Suiza 20 francos 1925 B "Vreneli" en subasta COINSNET - 24 de mayo de 2025
VendedorCOINSNET
Fecha24 de mayo de 2025
ConservaciónUNC
Precio
534 $
Precio en la divisa de la subasta 2000 PLN
Suiza 20 francos 1925 B "Vreneli" en subasta Leu - 17 de marzo de 2025
VendedorLeu
Fecha17 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
475 $
Precio en la divisa de la subasta 420 CHF
Suiza 20 francos 1925 B "Vreneli" en subasta Istra Numizmatika - 16 de febrero de 2025
VendedorIstra Numizmatika
Fecha16 de febrero de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Suiza 20 francos 1925 B "Vreneli" en subasta Jerzykowski - 8 de diciembre de 2024
VendedorJerzykowski
Fecha8 de diciembre de 2024
ConservaciónMS65 NGC
Precio
Suiza 20 francos 1925 B "Vreneli" en subasta Katz - 21 de noviembre de 2024
VendedorKatz
Fecha21 de noviembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Suiza 20 francos 1925 B "Vreneli" en subasta Auction World - 14 de julio de 2024
VendedorAuction World
Fecha14 de julio de 2024
ConservaciónMS65 NGC
Precio
Suiza 20 francos 1925 B "Vreneli" en subasta Heritage - 13 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha13 de junio de 2024
ConservaciónMS65 NGC
Precio
Suiza 20 francos 1925 B "Vreneli" en subasta Dom Aukcyjny Art Magnat - 24 de mayo de 2024
VendedorDom Aukcyjny Art Magnat
Fecha24 de mayo de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Suiza 20 francos 1925 B "Vreneli" en subasta Istra Numizmatika - 4 de mayo de 2024
VendedorIstra Numizmatika
Fecha4 de mayo de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Suiza 20 francos 1925 B "Vreneli" en subasta Casa de Subastas de Madrid - 19 de abril de 2024
VendedorCasa de Subastas de Madrid
Fecha19 de abril de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Suiza 20 francos 1925 B "Vreneli" en subasta Cayón - 14 de marzo de 2024
VendedorCayón
Fecha14 de marzo de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Suiza 20 francos 1925 B "Vreneli" en subasta Leu - 26 de febrero de 2024
VendedorLeu
Fecha26 de febrero de 2024
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1925 B "Vreneli" en subasta Dom Aukcyjny Art Magnat - 26 de enero de 2024
VendedorDom Aukcyjny Art Magnat
Fecha26 de enero de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Suiza 20 francos 1925 B "Vreneli" en subasta Dom Aukcyjny Art Magnat - 1 de diciembre de 2023
VendedorDom Aukcyjny Art Magnat
Fecha1 de diciembre de 2023
ConservaciónUNC
Precio
Suiza 20 francos 1925 B "Vreneli" en subasta Heritage Eur - 17 de noviembre de 2023
VendedorHeritage Eur
Fecha17 de noviembre de 2023
ConservaciónUNC
Precio
Suiza 20 francos 1925 B "Vreneli" en subasta Sima Srl - 20 de octubre de 2023
VendedorSima Srl
Fecha20 de octubre de 2023
ConservaciónUNC
Precio
Suiza 20 francos 1925 B "Vreneli" en subasta Katz - 31 de agosto de 2023
VendedorKatz
Fecha31 de agosto de 2023
ConservaciónAU
Precio
Suiza 20 francos 1925 B "Vreneli" en subasta Aureo & Calicó - 6 de julio de 2023
VendedorAureo & Calicó
Fecha6 de julio de 2023
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1925 B "Vreneli" en subasta Vila Rica Moedas Ltda - 22 de junio de 2023
VendedorVila Rica Moedas Ltda
Fecha22 de junio de 2023
ConservaciónUNC
Precio
Suiza 20 francos 1925 B "Vreneli" en subasta Heritage - 27 de abril de 2023
VendedorHeritage
Fecha27 de abril de 2023
ConservaciónMS66 NGC
Precio
Suiza 20 francos 1925 B "Vreneli" en subasta Numismatica Ferrarese - 14 de septiembre de 2025
VendedorNumismatica Ferrarese
Fecha14 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de la Confederación de 20 francos del 1925. B. "Vreneli"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 20 francos del 1925. B. "Vreneli" es de 390 USD. La moneda contiene 5,805 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 685,64 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 francos del 1925. "Vreneli" con letras B?

La información sobre el precio actual de la moneda suiza de 20 francos del 1925 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 20 francos del 1925. B. "Vreneli"?

Para vender 20 francos del 1925, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

