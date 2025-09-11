flag
SuizaPeríodo:1850-2022 1850-2022

20 francos 1892 B (Suiza, Confederación)

Anverso 20 francos 1892 B - valor de la moneda de oro - Suiza, ConfederaciónReverso 20 francos 1892 B - valor de la moneda de oro - Suiza, Confederación

Foto hecha por: Noble Numismatics Pty Ltd

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,900)
  • Peso6,4516 g
  • Oro puro (0,1867 oz) 5,8064 g
  • Diámetro21 mm
  • CantoInscripción
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC100,000

Descripción

  • PaísSuiza
  • PeríodoConfederación
  • Valor nominal20 francos
  • Año1892
  • Casa de monedaBerna
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas (102)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda suiza de 20 francos de 1892 con marca de ceca B. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de la Confederación. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 2312 vendido en la subasta Noble Numismatics Pty Ltd por AUD 1350. La subasta tuvo lugar el 24 de noviembre de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Suiza 20 francos 1892 B en subasta Leu - 8 de septiembre de 2025
VendedorLeu
Fecha8 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
601 $
Precio en la divisa de la subasta 480 CHF
Suiza 20 francos 1892 B en subasta Sartor Numismatica - 27 de junio de 2025
Suiza 20 francos 1892 B en subasta Sartor Numismatica - 27 de junio de 2025
VendedorSartor Numismatica
Fecha27 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Suiza 20 francos 1892 B en subasta Montenegro - 13 de junio de 2025
Suiza 20 francos 1892 B en subasta Montenegro - 13 de junio de 2025
VendedorMontenegro
Fecha13 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Suiza 20 francos 1892 B en subasta Nomisma Aste - 23 de marzo de 2025
Suiza 20 francos 1892 B en subasta Nomisma Aste - 23 de marzo de 2025
VendedorNomisma Aste
Fecha23 de marzo de 2025
ConservaciónAU
Precio
Suiza 20 francos 1892 B en subasta Nomos - 23 de febrero de 2025
VendedorNomos
Fecha23 de febrero de 2025
ConservaciónUNC
Precio
624 $
Precio en la divisa de la subasta 560 CHF
Suiza 20 francos 1892 B en subasta Obolos - 23 de febrero de 2025
VendedorObolos
Fecha23 de febrero de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1892 B en subasta Coins and Medals - 24 de enero de 2025
Suiza 20 francos 1892 B en subasta Coins and Medals - 24 de enero de 2025
VendedorCoins and Medals
Fecha24 de enero de 2025
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1892 B en subasta Istra Numizmatika - 10 de noviembre de 2024
Suiza 20 francos 1892 B en subasta Istra Numizmatika - 10 de noviembre de 2024
VendedorIstra Numizmatika
Fecha10 de noviembre de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1892 B en subasta HIRSCH - 27 de septiembre de 2024
VendedorHIRSCH
Fecha27 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1892 B en subasta Heritage - 30 de mayo de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de mayo de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1892 B en subasta Soler y Llach - 10 de mayo de 2024
VendedorSoler y Llach
Fecha10 de mayo de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1892 B en subasta GINZA - 13 de abril de 2024
VendedorGINZA
Fecha13 de abril de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1892 B en subasta Münzen Gut-Lynt - 7 de abril de 2024
VendedorMünzen Gut-Lynt
Fecha7 de abril de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1892 B en subasta Leu - 26 de febrero de 2024
VendedorLeu
Fecha26 de febrero de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1892 B en subasta WAG - 11 de febrero de 2024
VendedorWAG
Fecha11 de febrero de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1892 B en subasta Numismatica Luciani - 10 de noviembre de 2023
VendedorNumismatica Luciani
Fecha10 de noviembre de 2023
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1892 B en subasta Sima Srl - 20 de octubre de 2023
VendedorSima Srl
Fecha20 de octubre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1892 B en subasta Leu - 13 de julio de 2023
VendedorLeu
Fecha13 de julio de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1892 B en subasta Leu - 13 de julio de 2023
VendedorLeu
Fecha13 de julio de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1892 B en subasta Coinhouse - 25 de junio de 2023
VendedorCoinhouse
Fecha25 de junio de 2023
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1892 B en subasta Teutoburger - 25 de mayo de 2023
VendedorTeutoburger
Fecha25 de mayo de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Suiza 20 francos 1892 B en subasta HARMERS - 29 de septiembre de 2025
VendedorHARMERS
Fecha29 de septiembre de 2025
ConservaciónUNC
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de la Confederación de 20 francos del 1892. B?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 20 francos del 1892. B es de 390 USD. La moneda contiene 5,8064 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 686,01 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 francos del 1892 con letras B?

La información sobre el precio actual de la moneda suiza de 20 francos del 1892 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 20 francos del 1892. B?

Para vender 20 francos del 1892, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de SuizaCatálogo de monedas de la ConfederaciónMonedas de Suiza en 1892Todas monedas suizassuizas de oro monedas suizas monedas con valor nominal 20 francosSubastas numismáticas