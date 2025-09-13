flag
20 francos 1907 B "Vreneli" (Suiza, Confederación)

Anverso 20 francos 1907 B "Vreneli" - valor de la moneda de oro - Suiza, ConfederaciónReverso 20 francos 1907 B "Vreneli" - valor de la moneda de oro - Suiza, Confederación

Foto hecha por: H.D. Rauch

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,900)
  • Peso6,45 g
  • Oro puro (0,1866 oz) 5,805 g
  • Diámetro21 mm
  • CantoCalado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC150,000

Descripción

  • PaísSuiza
  • PeríodoConfederación
  • Valor nominal20 francos
  • Año1907
  • Casa de monedaBerna
  • PropósitoCirculación
Descubra el valor actual de la moneda suiza de 20 francos de 1907 "Vreneli" con marca de ceca B. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de la Confederación. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 2889 vendido en la subasta SINCONA AG por CHF 17054. La subasta tuvo lugar el 20 de octubre de 2020.

Suiza 20 francos 1907 B "Vreneli" en subasta COINSNET - 31 de agosto de 2025
VendedorCOINSNET
Fecha31 de agosto de 2025
ConservaciónUNC
Precio
713 $
Precio en la divisa de la subasta 2600 PLN
Suiza 20 francos 1907 B "Vreneli" en subasta Montenegro - 13 de junio de 2025
VendedorMontenegro
Fecha13 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Suiza 20 francos 1907 B "Vreneli" en subasta Leu - 17 de marzo de 2025
VendedorLeu
Fecha17 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******

Suiza 20 francos 1907 B "Vreneli" en subasta Leu - 17 de marzo de 2025
VendedorLeu
Fecha17 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
465 $
Precio en la divisa de la subasta 411 CHF
Suiza 20 francos 1907 B "Vreneli" en subasta Auction World - 14 de julio de 2024
VendedorAuction World
Fecha14 de julio de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******

Suiza 20 francos 1907 B "Vreneli" en subasta Heritage - 6 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha6 de junio de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******

Suiza 20 francos 1907 B "Vreneli" en subasta Heritage - 19 de marzo de 2024
VendedorHeritage
Fecha19 de marzo de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******

Suiza 20 francos 1907 B "Vreneli" en subasta Leu - 26 de febrero de 2024
VendedorLeu
Fecha26 de febrero de 2024
ConservaciónXF
Precio
******

Suiza 20 francos 1907 B "Vreneli" en subasta Nihon - 10 de diciembre de 2023
VendedorNihon
Fecha10 de diciembre de 2023
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******

Suiza 20 francos 1907 B "Vreneli" en subasta Sima Srl - 20 de octubre de 2023
VendedorSima Srl
Fecha20 de octubre de 2023
ConservaciónUNC
Precio
******

Suiza 20 francos 1907 B "Vreneli" en subasta Coinhouse - 25 de junio de 2023
VendedorCoinhouse
Fecha25 de junio de 2023
ConservaciónUNC
Precio
******

Suiza 20 francos 1907 B "Vreneli" en subasta Soler y Llach - 27 de abril de 2023
VendedorSoler y Llach
Fecha27 de abril de 2023
ConservaciónXF
Precio
******

Suiza 20 francos 1907 B "Vreneli" en subasta Stack's - 3 de marzo de 2023
VendedorStack's
Fecha3 de marzo de 2023
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******

Suiza 20 francos 1907 B "Vreneli" en subasta Auction World - 29 de enero de 2023
VendedorAuction World
Fecha29 de enero de 2023
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******

Suiza 20 francos 1907 B "Vreneli" en subasta Rauch - 17 de octubre de 2021
VendedorRauch
Fecha17 de octubre de 2021
ConservaciónXF
Precio
******

Suiza 20 francos 1907 B "Vreneli" en subasta HIRSCH - 24 de septiembre de 2021
VendedorHIRSCH
Fecha24 de septiembre de 2021
ConservaciónAU
Precio
******

Suiza 20 francos 1907 B "Vreneli" en subasta Aureo & Calicó - 15 de septiembre de 2021
VendedorAureo & Calicó
Fecha15 de septiembre de 2021
ConservaciónXF
Precio
******

Suiza 20 francos 1907 B "Vreneli" en subasta Soler y Llach - 20 de julio de 2021
VendedorSoler y Llach
Fecha20 de julio de 2021
ConservaciónAU
Precio
******

Suiza 20 francos 1907 B "Vreneli" en subasta Via - 2 de julio de 2021
VendedorVia
Fecha2 de julio de 2021
ConservaciónXF
Precio
******

Suiza 20 francos 1907 B "Vreneli" en subasta WAG - 13 de junio de 2021
VendedorWAG
Fecha13 de junio de 2021
ConservaciónXF
Precio
******

Suiza 20 francos 1907 B "Vreneli" en subasta Auctiones - 20 de septiembre de 2020
VendedorAuctiones
Fecha20 de septiembre de 2020
ConservaciónAU
Precio
******

Suiza 20 francos 1907 B "Vreneli" en subasta Teutoburger - 13 de septiembre de 2025
VendedorTeutoburger
Fecha13 de septiembre de 2025
ConservaciónAU
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de la Confederación de 20 francos del 1907. B. "Vreneli"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 20 francos del 1907. B. "Vreneli" es de 440 USD. La moneda contiene 5,805 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 685,64 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 francos del 1907. "Vreneli" con letras B?

La información sobre el precio actual de la moneda suiza de 20 francos del 1907 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 20 francos del 1907. B. "Vreneli"?

Para vender 20 francos del 1907, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

