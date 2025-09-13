flag
20 francos 1895 B (Suiza, Confederación)

Anverso 20 francos 1895 B - valor de la moneda de oro - Suiza, ConfederaciónReverso 20 francos 1895 B - valor de la moneda de oro - Suiza, Confederación

Foto hecha por: Auktionshaus Christoph Gärtner

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,900)
  • Peso6,4516 g
  • Oro puro (0,1867 oz) 5,8064 g
  • Diámetro21 mm
  • CantoInscripción
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC200,000

Descripción

  • PaísSuiza
  • PeríodoConfederación
  • Valor nominal20 francos
  • Año1895
  • Casa de monedaBerna
  • PropósitoCirculación
Descubra el valor actual de la moneda suiza de 20 francos de 1895 con marca de ceca B. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de la Confederación. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 61329 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 720. La subasta tuvo lugar el 6 de agosto de 2025.

Suiza 20 francos 1895 B en subasta Leu - 8 de septiembre de 2025
VendedorLeu
Fecha8 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
601 $
Precio en la divisa de la subasta 480 CHF
Suiza 20 francos 1895 B en subasta Heritage - 7 de agosto de 2025
Suiza 20 francos 1895 B en subasta Heritage - 7 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha7 de agosto de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
720 $
Precio en la divisa de la subasta 720 USD
Suiza 20 francos 1895 B en subasta Leu - 10 de julio de 2025
VendedorLeu
Fecha10 de julio de 2025
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1895 B en subasta Montenegro - 13 de junio de 2025
Suiza 20 francos 1895 B en subasta Montenegro - 13 de junio de 2025
VendedorMontenegro
Fecha13 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Suiza 20 francos 1895 B en subasta KM NUMIS - 11 de junio de 2025
Suiza 20 francos 1895 B en subasta KM NUMIS - 11 de junio de 2025
VendedorKM NUMIS
Fecha11 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Suiza 20 francos 1895 B en subasta Heritage - 10 de junio de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de junio de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Suiza 20 francos 1895 B en subasta HIRSCH - 8 de mayo de 2025
VendedorHIRSCH
Fecha8 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1895 B en subasta Numisbalt - 13 de abril de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha13 de abril de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Suiza 20 francos 1895 B en subasta Coin Cabinet - 25 de marzo de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de marzo de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Suiza 20 francos 1895 B en subasta Nomisma Aste - 23 de marzo de 2025
Suiza 20 francos 1895 B en subasta Nomisma Aste - 23 de marzo de 2025
VendedorNomisma Aste
Fecha23 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1895 B en subasta Nomos - 23 de febrero de 2025
VendedorNomos
Fecha23 de febrero de 2025
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1895 B en subasta Obolos - 23 de febrero de 2025
VendedorObolos
Fecha23 de febrero de 2025
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1895 B en subasta Coin Cabinet - 21 de enero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha21 de enero de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Suiza 20 francos 1895 B en subasta Katz - 27 de octubre de 2024
VendedorKatz
Fecha27 de octubre de 2024
ConservaciónAU
Precio
Suiza 20 francos 1895 B en subasta Katz - 27 de octubre de 2024
VendedorKatz
Fecha27 de octubre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1895 B en subasta WAG - 1 de septiembre de 2024
VendedorWAG
Fecha1 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1895 B en subasta Katz - 26 de julio de 2024
VendedorKatz
Fecha26 de julio de 2024
ConservaciónAU
Precio
Suiza 20 francos 1895 B en subasta HIRSCH - 8 de mayo de 2024
VendedorHIRSCH
Fecha8 de mayo de 2024
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1895 B en subasta Auction World - 14 de abril de 2024
VendedorAuction World
Fecha14 de abril de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Suiza 20 francos 1895 B en subasta Leu - 26 de febrero de 2024
VendedorLeu
Fecha26 de febrero de 2024
ConservaciónXF
Precio
Suiza 20 francos 1895 B en subasta Heritage - 11 de enero de 2024
VendedorHeritage
Fecha11 de enero de 2024
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
Suiza 20 francos 1895 B en subasta Teutoburger - 13 de septiembre de 2025
VendedorTeutoburger
Fecha13 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Suiza 20 francos 1895 B en subasta HARMERS - 29 de septiembre de 2025
VendedorHARMERS
Fecha29 de septiembre de 2025
ConservaciónMS62 NGC
¿Cuánto vale la moneda de orode de la Confederación de 20 francos del 1895. B?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 20 francos del 1895. B es de 550 USD. La moneda contiene 5,8064 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 686,01 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 francos del 1895 con letras B?

La información sobre el precio actual de la moneda suiza de 20 francos del 1895 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 20 francos del 1895. B?

Para vender 20 francos del 1895, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

