Silver coins 5 Francs of Napoleon III - France
5 Francs 1852
YearMarkDescriptionMintage UNCSalesSales1852A16,166,66428001852BB41,377019
5 Francs 1854-1859
YearMarkDescriptionMintage UNCSalesSales1854A10,6150491855A4,075,12101611855BB786,0520561855D490,8950201856A4,682,96402211856BB2,223,3870511856D1,758,2350611857A93,4060151858A26,7900211859A3,365017
5 Francs 1861-1870
YearMarkDescriptionMintage UNCSalesSales1861A22,0980471862A27,8190241862Without mintmark-0121863A14,9970171864A32,1680131865A24,577071865BB72,5570191866A37,8930321867A6,586,44222301867BB4,223,87001631868A6,633,99812321868BB12,090,11214191869A2,055,89101051869BB9,596,96613001870A6,620,29703191870BB2,054,7640156
