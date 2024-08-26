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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1535 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1535 CS
Средняя цена 77000 $
Продажи
0 11

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1535 D Гданьск
Средняя цена 8900 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1535 D Гданьск
Средняя цена 15000 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1535 Эльблонг
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1535 TI Торунь
Средняя цена 17000 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1535 Гданьск
Средняя цена 3200 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1535 Эльблонг
Средняя цена 3900 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1535 Торунь
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
1 грош 1535 Литва
Средняя цена 170 $
Продажи
0 60
Аверс
Реверс
1 грош 1535 N Литва
Средняя цена 170 $
Продажи
0 56
Аверс
Реверс
1 грош 1535 S Литва
Средняя цена 720 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1 грош 1535 Гданьск
Средняя цена 200 $
Продажи
0 179
Аверс
Реверс
1 грош 1535 Эльблонг
Средняя цена 120 $
Продажи
0 108
Аверс
Реверс
1 грош 1535 Торунь
Средняя цена 70 $
Продажи
0 180
Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) без года (1506-1548)
Средняя цена 50 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
Денарий без года (1506-1548) SP Без знака в короне
Средняя цена 220 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Денарий без года (1506-1548) S
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Денарий без года (1506-1548) SP
Средняя цена 130 $
Продажи
0 101
Аверс
Реверс
Денарий без года (1506-1548) SSP
Средняя цена 170 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
Денарий без года (1506-1548) SVP
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Денарий без года (1506-1548) Гданьск
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Денарий без года (1506-1548) Гданьск
Средняя цена 70 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
Денарий без года (1506-1548) MS Гданьск
Средняя цена 170 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
Денарий без года (1506-1548) Эльблонг
Средняя цена 80 $
Продажи
0 135
Аверс
Реверс
Денарий без года (1506-1548) Торунь
Средняя цена 40 $
Продажи
0 45
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