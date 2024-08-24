Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1535 года D "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 5,34 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1535
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1535 года "Гданьск" со знаком D. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 50000 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.
Сохранность
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- WCN (1)
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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