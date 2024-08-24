Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1535 года D "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1535 года D "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1535 года D "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 5,34 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1535
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1535 года "Гданьск" со знаком D. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 50000 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (3)
  • WCN (1)
Польша Шестак (6 грошей) 1535 D "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша Шестак (6 грошей) 1535 D "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность VF
Цена
7838 $
Цена в валюте аукциона 30500 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1535 D "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша Шестак (6 грошей) 1535 D "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена
8186 $
Цена в валюте аукциона 31000 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1535 D "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша Шестак (6 грошей) 1535 D "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1535 D "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Шестак (6 грошей) 1535 D "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1535 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда I Старого Монеты Польши 1535 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Шестак (6 грошей) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск