Шестак (6 грошей) 1535 года D "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1535 года "Гданьск" со знаком D. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 50000 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.

Сохранность VF (5)