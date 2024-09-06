Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1535 года "Эльблонг" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,06 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал 1 грош
- Год 1535
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Эльблонг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (108)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1535 года "Эльблонг". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 122 проданному на аукционе Antykwariat Dawid Janas за 2600 PLN. Торги состоялись 13 октября 2018.
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