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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1535 года "Эльблонг" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - 1 грош 1535 года "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - 1 грош 1535 года "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,06 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал 1 грош
  • Год 1535
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (108)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1535 года "Эльблонг". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 122 проданному на аукционе Antykwariat Dawid Janas за 2600 PLN. Торги состоялись 13 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 250 PLN
Польша 1 грош 1535 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1535 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
95 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Польша 1 грош 1535 "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 1 грош 1535 "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1535 "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 1 грош 1535 "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1535 "Эльблонг" на аукционе Solidus Numismatik - February 20, 2024
Продавец Solidus Numismatik
Дата 20 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1535 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1535 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1535 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1535 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1535 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1535 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1535 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша 1 грош 1535 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1535 "Эльблонг" на аукционе Karbownik - November 21, 2023
Польша 1 грош 1535 "Эльблонг" на аукционе Karbownik - November 21, 2023
Продавец Karbownik
Дата 21 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1535 "Эльблонг" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 1 грош 1535 "Эльблонг" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1535 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1535 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1535 "Эльблонг" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1535 "Эльблонг" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1535 "Эльблонг" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 1 грош 1535 "Эльблонг" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1535 "Эльблонг" на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1535 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 1 грош 1535 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1535 "Эльблонг" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 1 грош 1535 "Эльблонг" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 1 грош 1535 "Эльблонг" на аукционе DESA - April 15, 2023
Польша 1 грош 1535 "Эльблонг" на аукционе DESA - April 15, 2023
Продавец DESA
Дата 15 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1535 "Эльблонг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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