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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1535 года "Литва" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - 1 грош 1535 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - 1 грош 1535 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 2,48 гр
  • Чистого серебра (0,0299 oz) 0,93 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал 1 грош
  • Год 1535
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (60) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1535 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 261 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny & Podlaski Gabinet Numizmatyczny за 4300 PLN. Торги состоялись 19 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wu-eL (1)
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность VF
Цена
266 $
Цена в валюте аукциона 1050 PLN
Польша 1 грош 1535 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша 1 грош 1535 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 195 PLN
Польша 1 грош 1535 "Литва" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 1 грош 1535 "Литва" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1535 "Литва" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1535 "Литва" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1535 "Литва" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 1 грош 1535 "Литва" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1535 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1535 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1535 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1535 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1535 "Литва" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 1 грош 1535 "Литва" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1535 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Польша 1 грош 1535 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 14 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1535 "Литва" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Польша 1 грош 1535 "Литва" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Польша 1 грош 1535 "Литва" на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1535 "Литва" на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1535 "Литва" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Польша 1 грош 1535 "Литва" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1535 "Литва" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 1 грош 1535 "Литва" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1535 "Литва" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Польша 1 грош 1535 "Литва" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1535 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша 1 грош 1535 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1535 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 грош 1535 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Польша 1 грош 1535 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 грош 1535 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1535 "Литва" на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
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Польша 1 грош 1535 "Литва" на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1535 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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