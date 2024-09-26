Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1535 года "Литва" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: WDA - MiM
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 2,48 гр
- Чистого серебра (0,0299 oz) 0,93 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал 1 грош
- Год 1535
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (60) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1535 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 261 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny & Podlaski Gabinet Numizmatyczny за 4300 PLN. Торги состоялись 19 января 2013.
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
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Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 195 PLN
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
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Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
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Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 14 апреля 2023
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Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность F
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Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
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Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
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Дата 24 июня 2022
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Дата 9 июня 2022
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
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Где продать?
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