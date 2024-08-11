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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1535 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - 1 грош 1535 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - 1 грош 1535 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,06 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал 1 грош
  • Год 1535
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (179)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1535 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 253 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 3750 PLN. Торги состоялись 5 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1535 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 1 грош 1535 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 230 PLN
Польша 1 грош 1535 "Гданьск" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 1 грош 1535 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1535 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 480 PLN
Польша 1 грош 1535 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1535 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1535 "Гданьск" на аукционе Via - May 28, 2024
Продавец Via
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1535 "Гданьск" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 1 грош 1535 "Гданьск" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1535 "Гданьск" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1535 "Гданьск" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1535 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 1 грош 1535 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1535 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 1 грош 1535 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1535 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 1 грош 1535 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1535 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1535 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1535 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1535 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1535 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 1 грош 1535 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1535 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 1 грош 1535 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1535 "Гданьск" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша 1 грош 1535 "Гданьск" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 1 грош 1535 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 1 грош 1535 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 1 грош 1535 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1 грош 1535 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 1 грош 1535 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1 грош 1535 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 1 грош 1535 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1 грош 1535 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1535 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1535 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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