Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1535 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,06 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал 1 грош
- Год 1535
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (179)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1535 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 253 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 3750 PLN. Торги состоялись 5 декабря 2020.
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Дата 22 апреля 2024
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