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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1535 года "Эльблонг" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1535 года "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1535 года "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,67 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1535
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1535 года "Эльблонг". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1219 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 3750 EUR. Торги состоялись 29 ноября 2022.

Сохранность
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  • Sonntag (1)
Польша Трояк (3 гроша) 1535 "Эльблонг" на аукционе Sonntag - November 29, 2022
Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
3879 $
Цена в валюте аукциона 3750 EUR
Польша Трояк (3 гроша) 1535 "Эльблонг" на аукционе GGN - April 17, 2004
Польша Трояк (3 гроша) 1535 "Эльблонг" на аукционе GGN - April 17, 2004
Продавец GGN
Дата 17 апреля 2004
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1535 "Эльблонг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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