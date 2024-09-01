Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1535 года CS (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,57 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал Дукат
- Год 1535
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1535 года со знаком CS. Это золотая монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 84 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 305000 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2009.
Сохранность
Прочие фильтры
- Все фирмы
- Adolph Hess Nachfolger (1)
- Felix Schiessinger (1)
- Leo Hamburger (1)
- Niemczyk (3)
- Otto Helbing (1)
- Spink (1)
- UBS (1)
- WCN (1)
- Westfälische (1)
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
85661 $
Цена в валюте аукциона 330000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
97548 $
Цена в валюте аукциона 350000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Westfälische
Дата 13 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Дукат 1535 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск