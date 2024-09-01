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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1535 года CS (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Дукат 1535 года CS - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Дукат 1535 года CS - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,57 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Дукат
  • Год 1535
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1535 года со знаком CS. Это золотая монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 84 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 305000 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2009.

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Польша Дукат 1535 CS на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша Дукат 1535 CS на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
85661 $
Цена в валюте аукциона 330000 PLN
Польша Дукат 1535 CS на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша Дукат 1535 CS на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
97548 $
Цена в валюте аукциона 350000 PLN
Польша Дукат 1535 CS на аукционе Spink - July 14, 2015
Продавец Spink
Дата 14 июля 2015
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1535 CS на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Дукат 1535 CS на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Дукат 1535 CS на аукционе Westfälische - February 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2009
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1535 CS на аукционе UBS - September 10, 2000
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2000
Сохранность XF
Цена
Польша Дукат 1535 CS на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Дукат 1535 CS на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность XF
Цена
Польша Дукат 1535 CS на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Дукат 1535 CS на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1535 CS на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Дукат 1535 CS на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность UNC
Цена
Польша Дукат 1535 CS на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Дукат 1535 CS на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1535 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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