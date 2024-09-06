Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1535 года "Торунь" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,06 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал 1 грош
- Год 1535
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (180)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1535 года "Торунь". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1069 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2200 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
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Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность F
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Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU58 PCGS
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
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