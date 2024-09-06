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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1535 года "Торунь" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - 1 грош 1535 года "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - 1 грош 1535 года "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,06 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал 1 грош
  • Год 1535
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (180)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1535 года "Торунь". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1069 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2200 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1535 "Торунь" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 1 грош 1535 "Торунь" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Польша 1 грош 1535 "Торунь" на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Польша 1 грош 1535 "Торунь" на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 650 CZK
Польша 1 грош 1535 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1535 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1535 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1535 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1535 "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 1 грош 1535 "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1535 "Торунь" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша 1 грош 1535 "Торунь" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1535 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1535 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1535 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1535 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1535 "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 1 грош 1535 "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1535 "Торунь" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша 1 грош 1535 "Торунь" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1535 "Торунь" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша 1 грош 1535 "Торунь" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1535 "Торунь" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша 1 грош 1535 "Торунь" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1535 "Торунь" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша 1 грош 1535 "Торунь" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1535 "Торунь" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Польша 1 грош 1535 "Торунь" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность F
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Польша 1 грош 1535 "Торунь" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Польша 1 грош 1535 "Торунь" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1535 "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 1 грош 1535 "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
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Польша 1 грош 1535 "Торунь" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 1 грош 1535 "Торунь" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1535 "Торунь" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 1 грош 1535 "Торунь" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1535 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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