Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1535 года D "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 5,34 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1535
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1535 года "Гданьск" со знаком D. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 909 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 23000 EUR. Торги состоялись 1 марта 2010.
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность VF
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
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