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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1535 года D "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1535 года D "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1535 года D "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 5,34 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1535
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1535 года "Гданьск" со знаком D. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 909 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 23000 EUR. Торги состоялись 1 марта 2010.

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Польша Шестак (6 грошей) 1535 D "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1535 D "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1535 D "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1535 D "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
14006 $
Цена в валюте аукциона 62000 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1535 D "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1535 D "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1535 D "Гданьск" на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Шестак (6 грошей) 1535 D "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1535 D "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1535 D "Гданьск" на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1535 D "Гданьск" на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1535 D "Гданьск" на аукционе Künker - March 1, 2010
Продавец Künker
Дата 1 марта 2010
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1535 D "Гданьск" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Шестак (6 грошей) 1535 D "Гданьск" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1535 D "Гданьск" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Шестак (6 грошей) 1535 D "Гданьск" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность VF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1535 D "Гданьск" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Шестак (6 грошей) 1535 D "Гданьск" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1535 D "Гданьск" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Шестак (6 грошей) 1535 D "Гданьск" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность VG
Цена

Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1535 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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