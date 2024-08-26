Шестак (6 грошей) 1535 года D "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1535 года "Гданьск" со знаком D. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 909 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 23000 EUR. Торги состоялись 1 марта 2010.

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