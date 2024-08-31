Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1535 года "Эльблонг" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 5,34 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1535
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Эльблонг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1535 года "Эльблонг". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5843 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4400 EUR. Торги состоялись 11 марта 2015.
Сохранность
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- Rzeszowski DA (1)
- WCN (1)
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
210 $
Цена в валюте аукциона 850 PLN
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