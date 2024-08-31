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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1535 года "Эльблонг" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1535 года "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1535 года "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 5,34 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1535
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1535 года "Эльблонг". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5843 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4400 EUR. Торги состоялись 11 марта 2015.

Сохранность
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  • WCN (1)
Польша Шестак (6 грошей) 1535 "Эльблонг" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1535 "Эльблонг" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
210 $
Цена в валюте аукциона 850 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1535 "Эльблонг" на аукционе Künker - March 12, 2015
Продавец Künker
Дата 12 марта 2015
Сохранность VF
Цена
4656 $
Цена в валюте аукциона 4400 EUR
Продавец WCN
Дата 6 декабря 2003
Сохранность VF
Цена
******
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