Шестак (6 грошей) 1535 года TI "Торунь" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1535 года "Торунь" со знаком TI. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 78000 PLN. Торги состоялись 25 октября 2019.

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