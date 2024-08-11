Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1535 года TI "Торунь" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 5,34 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1535
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1535 года "Торунь" со знаком TI. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 78000 PLN. Торги состоялись 25 октября 2019.
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Продавец Westfälische
Дата 8 февраля 2011
Сохранность VF
Цена
13625 $
Цена в валюте аукциона 10000 EUR
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
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