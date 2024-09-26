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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1535 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1535 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1535 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,67 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1535
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1535 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 910 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4200 EUR. Торги состоялись 1 марта 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1535 "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1535 "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
1641 $
Цена в валюте аукциона 6500 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1535 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1535 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность XF
Цена
3651 $
Цена в валюте аукциона 14000 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1535 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1535 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1535 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Трояк (3 гроша) 1535 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1535 "Гданьск" на аукционе Künker - March 1, 2010
Продавец Künker
Дата 1 марта 2010
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2001
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 июня 2000
Сохранность VF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1535 "Гданьск" на аукционе GGN - April 12, 1997
Польша Трояк (3 гроша) 1535 "Гданьск" на аукционе GGN - April 12, 1997
Продавец GGN
Дата 12 апреля 1997
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 1992
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 1992
Сохранность VF
Цена
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Для продажи Трояк (3 гроша) 1535 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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