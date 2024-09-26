Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1535 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: WDA - MiM
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,67 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1535
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1535 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 910 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4200 EUR. Торги состоялись 1 марта 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец GGN
Дата 12 апреля 1997
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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