1 грош 1535 года N "Литва" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1535 года "Литва" со знаком N. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 250 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2600 PLN. Торги состоялись 3 декабря 2005.

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