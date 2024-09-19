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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1535 года S "Литва" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - 1 грош 1535 года S "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - 1 грош 1535 года S "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 2,48 гр
  • Чистого серебра (0,0299 oz) 0,93 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал 1 грош
  • Год 1535
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1535 года "Литва" со знаком S. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 27 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 6000 PLN. Торги состоялись 24 октября 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (4)
  • Numimarket (1)
  • Numisbalt (2)
  • Rzeszowski DA (2)
  • WCN (3)
Польша 1 грош 1535 S "Литва" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1 грош 1535 S "Литва" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
210 $
Цена в валюте аукциона 850 PLN
Польша 1 грош 1535 S "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1535 S "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
441 $
Цена в валюте аукциона 1900 PLN
Польша 1 грош 1535 S "Литва" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1535 S "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Польша 1 грош 1535 S "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1535 S "Литва" на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Польша 1 грош 1535 S "Литва" на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1535 S "Литва" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Польша 1 грош 1535 S "Литва" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1535 S "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Польша 1 грош 1535 S "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1535 S "Литва" на аукционе Numisbalt - April 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
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Польша 1 грош 1535 S "Литва" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша 1 грош 1535 S "Литва" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1535 S "Литва" на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша 1 грош 1535 S "Литва" на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 декабря 2005
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 3 декабря 2005
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 4 декабря 2004
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1535 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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