Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1535 года "Торунь" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,67 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1535
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1535 года "Торунь". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 119 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 15500 PLN. Торги состоялись 13 мая 2023.
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 17 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Spink
Дата 3 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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