Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1535 года "Торунь" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1535 года "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1535 года "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,67 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1535
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1535 года "Торунь". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 119 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 15500 PLN. Торги состоялись 13 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • CNG (1)
  • Katz (1)
  • MARCINIAK (4)
  • Monety i Medale (1)
  • Niemczyk (1)
  • Numimarket (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Spink (1)
  • WCN (7)
  • WDA - MiM (2)
Польша Трояк (3 гроша) 1535 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1535 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
2109 $
Цена в валюте аукциона 8500 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1535 "Торунь" на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
Цена
751 $
Цена в валюте аукциона 685 EUR
Польша Трояк (3 гроша) 1535 "Торунь" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1535 "Торунь" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1535 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1535 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1535 "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1535 "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1535 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1535 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1535 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1535 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1535 "Торунь" на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1535 "Торунь" на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1535 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1535 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1535 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - March 17, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1535 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - March 17, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 17 марта 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1535 "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша Трояк (3 гроша) 1535 "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1535 "Торунь" на аукционе Spink - December 3, 2012
Продавец Spink
Дата 3 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 13 ноября 2010
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 11 июня 2005
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 24 мая 2003
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 30 ноября 2002
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1535 "Торунь" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Трояк (3 гроша) 1535 "Торунь" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1535 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда I Старого Монеты Польши 1535 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Трояк (3 гроша) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск